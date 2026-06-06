Madagascar: Aménagement du territoire - Un remblayage nocturne dévoilé à Fasan'ny Karana

Les cas de remblayage se multiplient dans la capitale. Trois camions ont été surpris en pleine opération à Fasan'ny Karana dans la nuit du 4 juin.

Trois camions ont été surpris en train d'effectuer un remblayage illégal à Fasan'ny Karana, selon un communiqué publié hier par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Les auteurs de cette opération ont été interceptés lors d'un contrôle effectué dans la nuit du 4 juin.

Les faits se sont produits vers 23 heures. Les trois véhicules ont été pris en flagrant délit alors qu'ils déversaient de la terre sur un terrain situé à proximité de Fasan'ny Karana, à environ 100 mètres avant la station-service Shell en venant d'Anosizato.

À la suite de leur interception, les camions ont été immédiatement placés en fourrière. L'un d'eux a été conduit à Anosipatrana, tandis que les deux autres ont été transférés à Antsakaviro.

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La Commune urbaine d'Antananarivo a réaffirmé sa fermeté face à ce type d'infraction. « Il n'y aura aucune négociation. Toute personne portant atteinte à l'environnement ou se livrant à des activités illégales devra répondre de ses actes devant la justice », a averti la municipalité.

Les opérations de contrôle se poursuivent dans la capitale. À travers ces actions, la CUA entend renforcer la protection de l'environnement et contribuer à faire d'Antananarivo une ville plus propre, plus ordonnée et plus agréable à vivre.

Zone inondable

Le remblayage demeure pourtant un phénomène récurrent, alors même qu'il est strictement encadré. Le mois dernier, lors d'une réunion avec les maires des cinquante-huit communes du Grand Antananarivo à Anosy, le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le général Lylison René de Rolland, avait rappelé que « les zones susceptibles de provoquer des inondations ne peuvent pas faire l'objet de remblais ».

Selon les explications techniques, une zone inondable désigne un espace susceptible d'être submergé lors des crues ou des débordements d'eau. Il peut s'agir de rizières, de bassins tampons ou encore de réservoirs naturels jouant un rôle essentiel dans la régulation des eaux.

À part cette interception, d'autres cas ont été récemment enregistrés dans la capitale. Mercredi soir, un camion effectuant un remblayage illégal a été intercepté à Behoririka par les équipes de la CUA. Quelques jours auparavant, un autre véhicule avait déjà été surpris dans une situation similaire.

Cette situation persiste malgré l'interdiction de remblayage dans des zones inondables. Contactés au sujet des solutions envisagées et des dispositions supplémentaires susceptibles d'être adoptées pour lutter contre ce phénomène, le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers ainsi que la Commune urbaine d'Antananarivo n'avaient pas encore apporté de réponse au moment où nous mettions sous presse.