Madagascar: ITM 2026 - Le pays mise sur le tourisme local

Du 11 au 14 juin au CCI Ivato, l'ITM et l'IHM visent à promouvoir le tourisme intérieur et à renforcer l'attractivité de la destination Madagascar à l'international.

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) place le tourisme local au coeur de la 12e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM) et de la 3e édition de l'International Handicraft Fair Madagascar (IHM), qui se tiendront du 11 au 14 juin 2026 au Centre de Conférences d'Ivato (CCI), à Antananarivo.

Près de 500 exposants locaux et internationaux issus des secteurs du tourisme et de l'artisanat sont attendus à cet événement. Toutes les régions de Madagascar y présenteront leurs atouts afin de mettre en valeur la diversité des offres touristiques et artisanales de la Grande Île.

À travers ce salon « deux en un », les organisateurs souhaitent inciter davantage les Malgaches à explorer leur propre pays et à découvrir des destinations parfois méconnues. Pour l'ONTM, le potentiel touristique national ne se limite ni aux stations balnéaires ni aux sites les plus fréquentés.

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« Madagascar possède de nombreux circuits et sites touristiques. Les Malgaches ne doivent pas se limiter aux destinations balnéaires ou aux sites les plus fréquentés lors de leurs voyages », souligne Danny Barivelo, directeur général de l'ONTM.

Cette promotion du tourisme intérieur s'inscrit dans une vision plus large de développement du secteur. Madagascar ambitionne d'accueillir un million de touristes à l'horizon 2028 et de renforcer la contribution du tourisme à l'économie nationale. Dans cette dynamique, le tourisme local apparaît comme un levier complémentaire essentiel pour soutenir l'activité tout au long de l'année, notamment en période de faible fréquentation internationale.

Présence sur les marchés internationaux

Les organisateurs entendent également renforcer la confiance du public envers les professionnels du tourisme et démocratiser davantage les voyages à l'intérieur du pays. « Madagascar est une destination qui se visite toute l'année, adaptée à toutes les catégories de voyageurs et à tous les budgets », ajoute Danny Barivelo.

Au-delà du marché national, l'ITM vise aussi à consolider le positionnement de Madagascar sur la scène touristique internationale. Des représentants des îles de l'océan Indien ainsi que des tour-opérateurs venus d'Europe, d'Afrique, des États-Unis et de Hong Kong participeront à cette édition.

Des rencontres professionnelles seront organisées entre ces opérateurs étrangers et les acteurs malgaches du tourisme afin de favoriser de nouvelles collaborations commerciales. L'objectif est de multiplier les relais de promotion de la destination Madagascar à l'étranger, d'élargir les réseaux de distribution et de diversifier les offres proposées par les tour-opérateurs internationaux.

Selon l'ONTM, cette démarche devrait permettre d'améliorer la visibilité des différentes destinations et circuits touristiques malgaches sur les marchés émetteurs de voyageurs.