Madagascar: Héritage musical - Quinze artistes chantent Fanja Andriamanantena

La quatrième édition de Mozika Tsotra Izao réunira quinze artistes qui revisiteront les oeuvres de Fanja Andriamanantena à leur manière, le 12 juin à La Balançoire.

Les chansons de Fanja Andriamanantena s'apprêtent à prendre de nouvelles couleurs. Le 12 juin, La Balançoire accueillera la quatrième édition de Mozika Tsotra Izao, un rendez-vous consacré à l'oeuvre de cette figure majeure de la musique malgache, dont les créations continuent d'inspirer plusieurs générations d'artistes et de mélomanes.

Pour cette édition, quinze artistes monteront sur scène afin d'interpréter les morceaux qui ont façonné la carrière de l'auteure-compositrice. Silo, Nanie, Yrinaf, Arison Vonjy, Ken, Anjara, Jakina, Joely, Kiady, Njakanirina, Josia, Kennedy, Tantely et Stephen proposeront chacun leur propre lecture de ces chansons devenues des classiques. Le public découvrira ainsi différentes sensibilités artistiques autour d'un même répertoire, illustrant la capacité d'une oeuvre à traverser les époques tout en se renouvelant.

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Créé par Fanja Andriamanantena et coorganisé avec L'Agence, Mozika Tsotra Izao met en valeur la richesse de la création musicale malgache à travers des oeuvres qui ont marqué leur temps. L'événement s'inscrit également dans la volonté de promouvoir l'art malgache sur des scènes toujours plus qualitatives.

Fanja Andriamanantena souligne vouloir transmettre ses chansons à des artistes qu'elle estime capables d'en révéler de nouvelles facettes. « Une chanson peut être portée de multiples manières selon la personnalité de celui ou celle qui l'interprète. »

Héritage

Cette quatrième édition revêt également une dimension particulière à ses yeux. « C'est une véritable page qui se tourne pour Mozika Tsotra Izao», souligne-t-elle. L'artiste souhaite également rendre hommage à Lalie, qui avait interprété le titre Feo Roa aux côtés de Nanie lors des précédentes éditions. Elle évoque aussi la participation de Silo, qu'elle considère comme « un enfant qui a grandi dans ma maison ». « Je lui ai demandé de chanter et de jouer les chansons de Fanja Andriamanantena à sa manière », confie-t-elle, mettant en avant l'esprit même du projet, qui consiste à laisser chaque artiste s'approprier librement son répertoire.

Après avoir longtemps porté elle-même le projet sur scène, elle a choisi de laisser désormais la place à une nouvelle génération d'organisateurs. « Aujourd'hui, je préfère créer et accompagner. Je sais qu'il existe des limites à ce que l'on peut faire seule », confie-t-elle.

Représentant les artistes participants, Jakina a souligné l'importance de l'héritage transmis par Fanja Andriamanantena. « Cela fait six ans que nous travaillons ensemble. Elle sait reconnaître les talents émergents et leur accorder sa confiance », explique-t-il. Selon lui, cette collaboration repose avant tout sur le partage, la solidarité et une vision commune visant à valoriser davantage la musique malgache.

Cette édition marque aussi le lancement de Live Stage, un nouveau concept développé conjointement avec L'Agence. Pensée comme une plateforme dédiée aux spectacles vivants et aux expériences artistiques de qualité, cette initiative entend proposer au public des formes d'expression originales dans un cadre conçu comme une véritable résidence événementielle.

Cette quatrième édition revêt une importance particulière pour la créatrice. Elle marque l'ouverture d'un nouveau chapitre de Mozika Tsotra Izao, relancé en 2018 puis en 2020 après plusieurs années d'absence. Le projet, né en 2005 avec la sortie d'un double album de trente titres, a ensuite laissé place à un important travail de création et de production. Cette année, un collector regroupant des souvenirs de son parcours photographies et archives de concerts sera également proposé au public.