Madagascar: Basketball 3x3 - World Cup - Le pays s'incline face à la France

Les Ankoay 3x3 ont vu leur parcours s'arrêter au stade du play-in de la Coupe du monde FIBA 3x3 en Pologne. Les Malgaches sortent néanmoins par la grande porte après un tournoi historique, en éliminant l'Espagne, championne du monde en titre.

La belle aventure de Madagascar à la Coupe du monde FIBA 3x3 a pris fin vendredi soir en Pologne. Opposés à la France dans un match de barrage qualificatif pour les quarts de finale, ou « play-in » selon le jargon du basketball 3x3, les Ankoay se sont inclinés sur le score de 16 à 10 après une rencontre où ils ont longtemps couru derrière le score.

Les Français, visiblement revanchards après leur défaite contre Madagascar lors de la Coupe du monde 2023, ont pris le match par le bon bout. Premiers à pénétrer sur le parquet, ils ont immédiatement imposé leur rythme face au quatuor malgache composé de Marco, Arnold, Anthony, capitaine de l'équipe, et Elly, tous vêtus de rouge.

Le coup d'envoi est donné à 22 h 39. La France ouvre rapidement le score et enchaîne les paniers pour mener 2-0 puis 4-0. Les Malgaches peinent à trouver la mire et multiplient les tirs manqués. Le tableau affiche déjà 7-0 à 7 min 58 s de la fin avant qu'Arnold n'inscrive enfin le premier point malgache (1-7).

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La domination française se poursuit. À 6 min 52 s du terme, le score est de 9-1 tandis que Madagascar compte déjà cinq fautes collectives. Malgré ce retard important, les Ankoay refusent de céder et tentent de revenir progressivement dans la partie.

Madagascar réduit l'écart à plusieurs reprises grâce à son agressivité défensive et à quelques paniers précieux. Menés 12-5 puis 12-7, les Malgaches retrouvent de l'espoir lorsque le score passe à 13-8 puis 14-9 à moins de trois minutes de la fin.

Sortie honorable

Le combat devient intense. Chaque possession est disputée avec acharnement. Les Ankoay reviennent à 10-14 et entretiennent le suspense. Mais l'expérience française fait la différence dans les derniers instants. Les Bleus gèrent leur avance et scellent définitivement leur qualification sur le score de 16-10.

« Nous avons perdu aujourd'hui, mais nous avons gagné le respect du monde entier. Personne n'oubliera que Madagascar a battu le champion du monde espagnol », lance Jean de Dieu Randrianarivelo, coach des Ankoay masculins.

Grâce à ce succès, la France décroche son billet pour les quarts de finale où elle affrontera les États-Unis d'Amérique. Pour Madagascar, l'aventure s'achève, mais le bilan reste exceptionnel. Les Ankoay ont porté haut les couleurs de la Grande Île et de l'Afrique durant cette compétition.

Cette sortie est d'autant plus honorable que les Malgaches ont réalisé l'un des plus grands exploits de l'histoire récente du basketball 3x3 en battant l'Australie puis en éliminant l'Espagne, championne du monde en titre. Un résultat qui restera gravé dans les annales du 3x3 mondial et qui confirme la progression constante du basketball malgache sur la scène internationale.