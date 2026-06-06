Madagascar: Pouvoir judiciaire - Le statut des magistrats réformé

Une étape importante vient d'être franchie dans la réforme du système judiciaire malgache. Les députés de la Chambre basse ont adopté hier le projet de loi organique n° 003-2024/PL portant réforme du statut des magistrats. Présenté par la députée Raby Savatsarah Ain'Harimanga Gabrielle, élue du district de Farafangana, ce texte était particulièrement attendu par les acteurs du secteur judiciaire, dans un contexte marqué par des appels récurrents à une justice plus indépendante et plus efficace.

Les travaux en séance ont été marqués par des échanges nourris entre les parlementaires et le gouvernement. Plusieurs observations et propositions d'amendement ont été formulées, notamment par la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo. Les discussions ont porté sur des points sensibles tels que le respect strict des dispositions constitutionnelles, la transparence dans les procédures de nomination et d'affectation des magistrats, ainsi que le renforcement du cadre disciplinaire.

Selon les informations recueillies, cette réforme vise avant tout à moderniser le statut des magistrats afin de l'adapter aux réalités actuelles. Elle ambitionne également d'améliorer la gouvernance du système judiciaire et de consolider l'indépendance de la magistrature, souvent considérée comme un pilier fondamental de l'État de droit.

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Changements apportés

Les initiateurs du texte ont tenu à rassurer en précisant qu'il ne s'agit pas d'accorder des privilèges excessifs aux magistrats, mais plutôt de leur offrir des garanties leur permettant d'exercer leurs fonctions en toute impartialité, à l'abri des pressions politiques ou économiques.

Interrogé à l'issue de l'adoption, le président du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), Mbitanarivo Andriantsihorisoa, s'est félicité de cette avancée. Il a souligné que cette réforme est le fruit d'un travail concerté entre les différents acteurs du secteur judiciaire, incluant le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). « Le syndicat est satisfait », a-t-il affirmé, tout en insistant sur l'importance de sa mise en oeuvre effective.

Parmi les innovations majeures introduites par ce texte figurent la limitation des détachements des magistrats au sein des autres institutions de l'État, une mesure destinée à préserver leur indépendance. Le projet prévoit également que toute décision de suspension d'un magistrat soit désormais soumise à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, alors qu'auparavant, le ministère de la Justice pouvait en décider seul.

Le projet de loi s'articule autour de dix chapitres couvrant un large éventail de dispositions, notamment les modalités de recrutement et de nomination, le régime des rémunérations et des avantages, les conditions de retraite, ainsi que les règles de déontologie et les responsabilités professionnelles des magistrats. Il introduit également un relèvement du niveau d'exigence pour l'accès à la magistrature : seuls les titulaires d'un diplôme de Master II en droit, en économie ou en gestion pourront désormais se présenter au concours, avec un âge minimum fixé à 23 ans.