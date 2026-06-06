Madagascar: Palmarés - Nosy Iranja quatrième plus belle plage du monde

Le palmarès du World's 50 Best Beaches, qui récompense les cinquante plus belles plages au monde, vient de sortir. La baie d'Entalula, à Palawan aux Philippines, la plage grecque de Fteri et Wharton Beach, en Australie, constituent le trio de tête. Mais cette année, belle surprise, une plage malgache fait son apparition. Nosy Iranja, petite île de la côte occidentale malgache au large de Nosy Be, se place d'emblée à la quatrième place.

On reconnaît Nosy Iranja à son banc de sable, long de deux kilomètres, qui relie deux îlots à marée basse et disparaît à marée haute. On y accède uniquement en bateau depuis Nosy Be.

Nosy Iranja se distingue par sa faune, notamment les tortues marines, nombreuses et visibles le long des côtes. Certaines saisons, les baleines à bosse y font même escale. Les visiteurs peuvent y pratiquer la plongée, mais également découvrir une flore particulièrement riche et dense.

Pour établir ce palmarès des plus belles plages au monde, les organisateurs font appel à un millier d'experts et de voyageurs qui découvrent par eux-mêmes les destinations. L'unicité (faune, flore, paysage), la préservation de toute pollution et l'absence de tourisme de masse sont les critères indispensables pour figurer dans cette prestigieuse liste.

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Évoquant le risque d'envahissement une fois ces plages révélées, le site de TV5 Monde, qui a relayé l'information, estime « hautement improbable » que Nosy Iranja soit submergée par les touristes comme l'est Tenerife, en Espagne, par exemple. Sa difficulté d'accès et le nombre d'heures de vol nécessaires pour y parvenir la préserveront des dangers du surtourisme.