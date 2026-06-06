Madagascar: Santé publique - Un enfant zéro dose touché par la poliomyélite

Le spectre de la poliomyélite resurgit à Madagascar, 1 an seulement après la certification du pays « Polio Free ». Le virus a été détecté à Betioky Atsimo, chez un garçon âgé de 18 mois. « Cet enfant n'a jamais été vacciné depuis sa naissance en raison de l'instabilité géographique de sa famille. Ses parents l'emmenaient de ville en ville, au fil des sites d'extraction de saphir », explique une source auprès du ministère de la Santé publique.

Son cas a pu être repéré grâce aux recherches actives des paralysies flasques aiguës menées au niveau communautaire. Les agents de santé l'ont retrouvé avec le corps en partie paralysé. Ce cas a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres, le mardi 2 juin.

Des mesures de riposte seront déployées dans les zones fréquentées par l'enfant afin de protéger la population contre cette maladie invalidante, voire mortelle. « Des campagnes de vaccination seront menées dans les trois districts fréquentés par l'enfant, à savoir Sakaraha, Benenitra et Betioky. Parallèlement, la recherche active des enfants 'zéro dose' âgés de 14 semaines et plus sera intensifiée», enchaîne notre source.

Combat historique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mobilisation nationale contre la polio se poursuit, sous l'impulsion du Rotary Club Antananarivo Mahamasina avec le soutien de l'ensemble des clubs rotariens de Madagascar. Ce dimanche 7 juin, le club organise la 8e édition de son traditionnel Urban Trail, devenu au fil des ans l'un des plus grands rendez-vous sportifs et solidaires de la capitale.

Cet événement s'inscrit dans un combat historique : depuis plus de 35 ans, le Rotary International s'engage à éradiquer la poliomyélite dans le monde. Si les actions menées dans plus de 120 pays ont permis de faire reculer la maladie de 99 %, le club rappelle que « tant qu'un seul enfant sera touché, le risque d'un retour massif demeurera ».

« Participer à l'Urban Trail, c'est courir pour la santé, pour la dignité, et pour offrir un avenir sans polio aux générations futures », note le club.

Par ailleurs, la fin de l'épidémie de poliovirus variant de type 1 a été proclamée en mai 2025, après 1 an et demi sans aucun nouveau cas humain ni détection du virus dans les eaux usées. Le pays a récolté les fruits d'une campagne de vaccination massive. Etleva Kadilli, directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'Est et australe, a encouragé Madagascar à l'époque à rester vigilant pour prévenir toute nouvelle résurgence. Après avoir décroché le statut « Polio free » en 2018, le pays a vu le virus réémerger en 2020 suite à la chute du taux de vaccination. La non-vaccination expose un enfant à des maladies transmissibles comme la poliomyélite.