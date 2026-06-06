Madagascar: Éducation - Les bibliobus vont s'étendre

L'accès à la lecture au sein des bibliothèques circulantes va se développer. Les actions phares du mandat du président du Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa pour l'année 2026-2027 incluront notamment le soutien continu au Bibliobus, ainsi que la poursuite et le monitoring de toutes ces actions d'envergure dont le montant total estimé avoisine les 130 000 USD. Le club envisage d'ajouter deux nouveaux Bibliobus.

« Nous devons impérativement nous occuper du Bibliobus. Il doit attirer les gens vers la lecture. Comme les enfants ne s'intéressent plus vraiment à la lecture, et puisque nous recherchons une éducation et un enseignement de proximité, il faut aller vers eux. Aucun pays ne peut se développer sans éducation. Accélérons donc les choses, dynamisons le club et disons-nous : 'Allons-y, venons en aide aux Malgaches dans le domaine de l'éducation'», a déclaré Thierry Rakotovao, président entrant du club Rotary Club Antananarivo Tsimbaroa, lors de la passation de collier avec la présidente sortante Valérie Hadjicosta, à la Cité de la culture à Antaninarenina, jeudi.

Engagement commun

Un bibliobus est déjà opérationnel à Ilafy, depuis 2019. Le concept a déjà fait ses preuves et le public s'y est habitué. L'extension de ce projet arrive à point nommé.

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L'accès aux livres est particulièrement difficile pour les habitants des communes rurales et périphériques de la capitale. Dans ces zones, les bibliothèques sont extrêmement rares, pour ne pas dire inexistantes.

Cette nouvelle année rotarienne sera consacrée au renforcement de la cohésion du club, au développement du leadership, à l'accueil de nouveaux membres et à la mise en oeuvre d'actions pérennes. L'ensemble de ces actions sera mené au bénéfice des communautés. Les membres de trois clubs Rotary et Rotaract, réunis jeudi soir à leur cérémonie de passation de collier, ont réaffirmé leur engagement commun en faveur du service, de la transmission intergénérationnelle et du développement durable des communautés.

« Ensemble, créons un impact durable dont notre club, notre District et nos communautés pourront être fiers ».