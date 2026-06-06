Madagascar: Des milliers de personnes s'engagent en faveur de la biodiversité

6 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Après quatre années d'actions menées dans la région du Sud-Ouest de l'océan Indien, les projets « Varuna Living Forest (LF) » et « Varuna Science de la Durabilité (SD) » présentent leur bilan à Antananarivo. Un atelier régional de clôture s'est tenu du 2 au 4 juin dans la capitale. Il a réuni une diversité d'acteurs : scientifiques, étudiants, journalistes, gestionnaires d'aires protégées, représentants institutionnels, ONG, communautés locales ainsi que partenaires techniques et financiers.

Pour la coordonnatrice du projet Varuna Living Forest au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), Frédérique Jankowski, « Le programme cherchait à créer des réseaux structurants capables d'agir sur les enjeux de biodiversité, à mobiliser le secteur privé et à renforcer le dialogue entre sciences et sociétés ».

Cette initiative est financée par l'Agence française de développement (AFD) et coordonnée par Expertise France. Mis en oeuvre par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD), les deux programmes Varuna visent à enrayer la perte de biodiversité en consolidant les passerelles entre la recherche scientifique, la décision publique et la société civile. Selon Julie Delaire, cheffe de projet du programme Varuna Biodiversité, des milliers de personnes ont été mobilisées à travers des actions de sensibilisation, de mise en oeuvre et d'initiatives collectives.

L'un des principaux acquis du projet Varuna LF réside dans la mise en place de trois « Laboratoires vivants territoriaux» à Madagascar et aux Comores. Ces espaces sont implantés à Tampolo, près de Fénérive-Est, dans la région de Ranomafana, à Fianarantsoa, ainsi que sur l'île de Mohéli. Ils réunissent chercheurs, autorités locales, ONG et communautés afin d'expérimenter des solutions adaptées aux réalités du terrain.

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« Nous avons expérimenté une quinzaine d'innovations sociales et techniques. Aujourd'hui, plus de mille personnes participent à ces initiatives pour améliorer la gouvernance de la biodiversité , souligne Frédérique Jankowski.

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