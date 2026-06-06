Madagascar: Éclairage public - Des lampadaires hors d'usage à Ambohitrimanjaka

6 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le répit aura été de courte durée pour les nouveaux éclairages publics sur la route d'Ambohitrimanjaka. Quelques jours seulement après leur installation, au moins cinq lampadaires solaires sont déjà hors service.

La faute à des voleurs de batteries, venus plonger prématurément cet axe routier dans l'obscurité. Deux individus ont d'ores et déjà été arrêtés par les forces de l'ordre et sont actuellement soumis à une séance d'interrogatoire. Les suspects interpellés feraient partie de l'équipe initialement chargée de l'installation de ces infrastructures publiques.

Ce sabotage des équipements publics est loin d'être un cas isolé. Le vol de composants de lampadaires est devenu un véritable fléau pour les infrastructures d'Antananarivo et de ses périphéries. Plusieurs axes majeurs de la capitale ont déjà été la cible de réseaux similaires ces derniers temps, notamment le quartier d'Anosy, tout autour du lac, l'axe menant à Fenoarivo, ainsi que la route-digue, sur le tronçon reliant Ampasika à Anosizato.

La sécurisation de ces nouveaux investissements urbains reste un défi majeur pour les autorités, face à la répétition de ces actes de vandalisme.

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