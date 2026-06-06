Madagascar: Des ménages adoptent le tri des déchets à la source

La mise en oeuvre des projets pilotes de sensibilisation des ménages au tri des déchets à la source se poursuit dans la capitale. Après une première expérience menée au fokontany d'Ampefiloha Cité, un second projet pilote a été déployé au fokontany d'Ambohitrakely ainsi que dans plusieurs quartiers environnants.

L'objectif est de promouvoir la séparation des déchets ménagers en deux catégories : « Fakon-dakozia » et « Fako hafa ». Selon un communiqué relatif au dossier, près de quatre mille ménages ont déjà été sensibilisés dans le cadre de ces initiatives.

À Ampefiloha Cité, les bénéficiaires reconnaissent les effets positifs de cette campagne de sensibilisation. « Avant, nous mélangions tous nos déchets dans un même sac. Grâce aux sensibilisations, nous avons appris à séparer les déchets de cuisine des autres déchets. C'est plus facile pour la collecte et cela nous aide à garder notre environnement plus propre », témoigne Rasoanaivo, habitante du quartier.

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Par ailleurs, une réunion du Comité conjoint de coordination du projet d'amélioration du système de Gestion des déchets solides à Antananarivo (GESDA) s'est tenue hier à l'Hôtel de Ville d'Analakely. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement du programme.

Cette cinquième réunion semestrielle du Comité conjoint de coordination (CCC) a réuni les représentants du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), de la Société municipale d'assainissement (SMA), de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ainsi que les partenaires techniques et financiers engagés dans l'amélioration durable de la gestion des déchets solides dans la capitale.