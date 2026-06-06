Madagascar: Tennis - Billie Jean King Cup - Le pays s'appuie sur ses cadres expérimentés

La Fédération malgache de tennis a officialisé la composition de la sélection féminine qui défendra les couleurs nationales lors de la campagne 2026 de la Billie Jean King Cup, la plus prestigieuse compétition par équipes du tennis féminin mondial, prévue du 13 au 18 juillet à Gaborone, au Botswana.

Sous la conduite du capitaine Teddy Andrianjafitrimo, Madagascar misera sur un mélange d'expérience, de régularité et de jeunesse. Figure incontournable du tennis national, Tsantaniony Iariniaina sera l'un des principaux atouts de l'équipe. Triple championne de Madagascar, elle incarne la stabilité et la solidité du groupe. Habituée des rendez-vous internationaux, elle apportera son vécu et son leadership dans une compétition où l'expérience joue souvent un rôle déterminant.

À ses côtés, Harena Voaviandraina demeure une valeur sûre du tennis malgache. Régulièrement performante lors des sélections nationales, elle se distingue notamment par la qualité de son revers à une main, une rareté dans le tennis féminin moderne. Sa combativité et sa capacité à hausser son niveau dans les moments importants constituent des atouts précieux.

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La sélection pourra également compter sur Mirindra Razafinarivo, seule joueuse professionnelle du groupe. Engagée sur le circuit WTA, elle arrive avec un rythme de compétition élevé après sa participation à plusieurs tournois ITF dotés de 15 000 dollars en Afrique du Sud. Son expérience du haut niveau international pourrait faire la différence face aux meilleures nations du GroupeIII.

Enfin, Elisoa Andriantefihasina complète l'effectif. Évoluant actuellement dans le championnat universitaire américain NCAA II, elle s'impose progressivement comme l'un des grands espoirs du tennis malgache. Sa progression constante et son dynamisme offrent une nouvelle dimension à cette équipe.

À quelques semaines du départ pour Gaborone, Madagascar affiche ainsi un collectif équilibré, déterminé à jouer les premiers rôles et à porter haut les couleurs de la Grande Île sur les courts africains.

Composition de l'équipe nationale

Capitaine : Teddy Andrianjafitrimo

Joueuses : Tsantaniony Iariniaina - Triple championne de Madagascar en titre ; Harena Voaviandraina - Joueuse d'expérience, réputée pour son revers à une main ; Mirindra Razafinarivo - Joueuse professionnelle active sur le circuit international ; Elisoa Andriantefihasina - Pensionnaire du championnat universitaire américain NCAA II.