Madagascar: Slalom Yacco - Championnat de Madagascar - Juan Rakotojohary en quête d'une deuxième victoire

La deuxième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte terre se déroulera samedi et dimanche sur le circuit MSA, à Volomborona, à Imerinkasinina.

Les manches des championnats nationaux de sport automobile s'enchaînent. Une semaine après le Rallye Motul, comptant pour la première manche nationale, place ce week-end à la deuxième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte sur circuit terre. Le Slalom Yacco, organisé par le club Mada Sport Auto (MSA), qui compte pour la deuxième manche du sommet national, se déroulera samedi et dimanche sur le circuit Volomborona, sur une distance de 1,7 km, du côté d'Imerinkasinina.

C'est le même circuit qui avait abrité la première manche organisée par le club Asacm. Le jeune pilote du club FMMSAM, quadruple champion de Madagascar des slaloms et courses de côte, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, au volant d'une Renault Clio Motul, est en quête d'une deuxième victoire. Crédité de 25 points, Tovonen Jr occupe la pole position au classement provisoire après avoir remporté la manche inaugurale du 12 avril. Juan est également leader dans la catégorie jeune auto et dans la classe M11.

Leader provisoire

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Au classement général après la première manche, le pilote du club Asacm, Frédéric Rabekoto, sur une Peugeot 306 classe M11, se trouve en seconde position avec 18 points, devant Kenny Rakotonoel dit « Be Mouvement », sur une Citroën C2 classe M10 (15 points), et Tovohery Rakotojohary alias Tovonen, sur une Clio (12 unités). Quatre manches sont au programme de cette deuxième course du championnat national, dont deux samedis et deux dimanches.

L'essai libre est programmé samedi à 9h30, suivi de l'essai chronométré à 10h15. La première manche sera lancée vers 11h30 et la deuxième à 13h30. Le départ de la troisième manche sera donné à 10h30 dimanche, et celui de la quatrième vers 13h. En plus de ses quatre titres nationaux et de sa victoire lors de la première manche du championnat des slaloms et courses de côte terre en avril, Juan Rakotojohary avait également arraché la victoire lors de la première manche nationale de course de côte sur asphalte, organisée par MSA sur la route des OEufs, à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy, le 25 avril. Cinq manches figurent dans le calendrier du sommet national des slaloms terre cette saison.