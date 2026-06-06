Afrique de l'Est: Rugby à XV - Top 12 - Le Cosfa vise une dixième victoire consécutive

Invaincu après neuf journées, le Cosfa domine toujours le championnat XXL Top 12. Le CEA reste au contact, tandis que le champion en titre, FTM, a déjà concédé trois revers avant le début de la dixième journée, ce dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka.

La dixième journée du championnat XXL Top 12 débute ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka, et la lutte pour les premières places reste animée entre les militaires et les joueurs d'Andranomanalina.

Le Cosfa, qui affronte le club du 3FB à partir de 15 heures, conserve solidement son fauteuil de leader avec un parcours sans faute : neuf victoires en neuf matchs et 44 points au compteur. Les militaires affichent une remarquable régularité et semblent bien partis pour enchaîner un dixième succès consécutif face au 3FB, neuvième du classement.

Derrière eux, le CEA d'Andranomanalina poursuit sa pression. Avec huit victoires pour une seule défaite, contre le Cosfa, le club d'Andranomanalina totalise 42 points et reste le principal poursuivant du leader. Opposés à l'UASC, avant-dernier avec seulement deux succès cette saison, les joueurs du CEA partent largement favoris pour signer une neuvième victoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le fait marquant de la saison demeure toutefois la situation du FTM. Champion de Madagascar en titre, le club de Manjakaray pointe seulement à la troisième place après avoir déjà subi trois défaites en neuf rencontres. Un bilan inhabituel pour une équipe habituée aux sommets et qui devra rapidement retrouver sa constance pour espérer défendre sa couronne.

Plus bas dans le tableau, la bataille pour le maintien reste intense. Le STM ferme toujours la marche avec sept points, et battre le club du TFA ce dimanche semble une mission impossible.

Classement provisoire après la 9e journée (8 cm)

1- Cosfa : 9 victoires, 0 défaite, 44 points2- CEA : 8 victoires, 1 défaite, 42 points3- FTM : 6 victoires, 3 défaites, 32 points4- USCAR : 6 victoires, 3 défaites, 31 points5- USA : 6 victoires, 2 défaites, 30 points6- TFA : 4 victoires, 5 défaites, 23 points7- TAM : 4 victoires, 5 défaites, 18 points8- TFMA : 3 victoires, 5 défaites et 1 match nul, 17 points9- 3FB : 1 victoire, 6 défaites et 2 matchs nuls, 15 points10- Mang'Art : 3 victoires, 6 défaites, 14 points11- UASC : 2 victoires, 7 défaites, 11 points12- STM : 0 victoire, 9 défaites, 7 points.