Tunisie: Première au pays - Un stimulateur cardiaque sans fil implanté avec succès à Sfax

Une équipe du service de cardiologie du Centre hospitalo-universitaire Hédi Chaker de Sfax a réalisé avec succès la première implantation en Tunisie d'un stimulateur cardiaque sans fil (Leadless Pacemaker - Abbott Aveir), marquant une avancée significative dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque.

Selon un communiqué rendu public samedi 6 juin 2026 par le ministère de la Santé, cette intervention de haute technologie constitue une étape importante dans le développement de la cardiologie interventionnelle en Tunisie. Contrairement aux stimulateurs cardiaques conventionnels, ce dispositif de nouvelle génération ne nécessite pas de sondes électriques, réduisant ainsi certains risques liés à leur utilisation.

Le stimulateur implanté se distingue également par une durée de fonctionnement pouvant atteindre vingt ans, ainsi que par la possibilité de le retirer en cas de besoin, offrant davantage de flexibilité dans la prise en charge des patients.

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Cette première nationale illustre la capacité des compétences médicales tunisiennes et des établissements publics de santé à intégrer les technologies les plus récentes utilisées à l'échelle internationale et à proposer des traitements innovants répondant aux standards les plus avancés de la médecine moderne.

Le succès de cette intervention a été rendu possible grâce à la mobilisation coordonnée des équipes médicales, paramédicales, techniques et administratives du CHU Hédi Chaker de Sfax, dont l'expertise a contribué à la réalisation de cette prouesse médicale.