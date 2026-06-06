Tunisie: 400 km de côtes touchés par l'érosion - Le gouvernement renforce les programmes de dépollution

Près de 400 kilomètres du littoral tunisien sont affectés par le phénomène de l'érosion marine, a indiqué ce vendredi le ministre de l'Environnement, Habib Abid, soulignant la nécessité de poursuivre les programmes de dépollution et de protection des écosystèmes côtiers face aux pressions environnementales croissantes.

S'exprimant en marge d'une manifestation organisée à Gammarth à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord, le ministre a rappelé que près de 70 % de la population tunisienne ainsi qu'une grande partie des zones industrielles sont concentrées sur le littoral. Cette situation accentue les pressions exercées sur les espaces côtiers et les milieux marins.

La Tunisie dispose d'environ 2 400 kilomètres de côtes, dont entre 390 et 400 kilomètres sont aujourd'hui menacés par l'érosion. Selon Habib Abid, plusieurs interventions ont déjà été menées ces dernières années pour préserver le littoral. Il a notamment cité l'exemple de la région de Hammam-Lif, où les travaux réalisés ont permis d'améliorer la circulation des eaux et de rétablir l'équilibre écologique du site.

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Le ministre a également mis en avant les efforts engagés pour restaurer les zones dégradées et réduire les sources de pollution côtière. Parmi les projets jugés exemplaires figurent la dépollution du lac de Bizerte, le projet Taparura à Sfax ainsi que les opérations de réhabilitation du lac de Tunis, devenu un espace propice au développement d'activités liées à l'écotourisme.

Fort de ces résultats, le ministère envisage d'étendre les programmes de réhabilitation environnementale à d'autres zones, notamment Radès, Hammam-Lif et le golfe de Monastir. Ces projets s'appuient principalement sur l'expertise et les compétences tunisiennes, mobilisées aussi bien pour les études techniques que pour la réalisation des travaux.

Par ailleurs, Habib Abid a salué le rôle du tissu associatif dans la protection de l'environnement et mis en avant le partenariat de longue date entre le ministère et le WWF Afrique du Nord. Cette coopération a contribué à la préservation des zones humides, des parcs nationaux et des réserves naturelles, tout en renforçant les efforts de conservation de la biodiversité.

Le ministre a enfin appelé à une mobilisation collective pour préserver l'environnement et maintenir la propreté des plages et du littoral. Il a insisté sur l'importance de renforcer les campagnes de sensibilisation aux dangers de la pollution, en particulier celle liée aux déchets plastiques, afin de protéger les ressources naturelles et de soutenir le développement économique et touristique du pays.

Cette année, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée sous le slogan : « Agissons pour un littoral sans plastique », avec pour objectif de lutter contre la pollution plastique et de préserver les écosystèmes marins et côtiers.