Tunisie: La direction régionale de la santé de Tunis recrute des cadres paramédicaux

La direction régionale de la santé de Tunis a annoncé l'ouverture d'un recrutement direct de cadres paramédicaux titulaires d'une licence appliquée nationale dans plusieurs spécialités, selon un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Les postes concernés portent sur les spécialités de technicien supérieur en instrumentation chirurgicale, technicien supérieur en biologie médicale et technicien supérieur en soins de santé de l'enfant.

L'administration a précisé que les candidats intéressés doivent soumettre une demande écrite mentionnant leur numéro de téléphone, accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale, d'une copie conforme du diplôme obtenu ainsi que du relevé de notes de l'année de diplomation.

Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès des services de la direction régionale de la santé de Tunis, située au 7, rue Ibn Al Haytham, 1002 Tunis Belvédère.

La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au vendredi 12 juin 2026.