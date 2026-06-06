L'ambassade d'Italie à Tunis a célébré, hier, 5 juin 2026, dans la Résidence de l'ambassadeur Alessandro Prunas, le 80e anniversaire de la République italienne.

L'événement a réuni plus de 1.500 invités représentant les institutions tunisiennes, le corps diplomatique, les milieux économique, académique et culturel, la société civile, les médias ainsi que membres de la communauté italienne résidant en Tunisie. Parmi les hautes autorités présentes figuraient le ministre de l'Intérieur de la République tunisienne, M. Khaled Nouri, ainsi que de nombreux parlementaires et d'éminentes personnalités de la vie politique, économique et culturelle du pays.

Cette édition revêt une signification particulière puisqu'elle a permis de célébrer deux anniversaires majeurs : les 80 ans du référendum institutionnel du 2 juin 1946, par lequel les Italiennes et les Italiens, appelés pour la première fois aux urnes au suffrage universel, choisirent la République, et les 70 ans des relations diplomatiques entre l'Italie et la Tunisie, établies le 19 juin 1956.

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Cette édition revêt une signification particulière puisqu'elle a permis de célébrer deux anniversaires majeurs : les 80 ans du référendum institutionnel du 2 juin 1946, par lequel les Italiennes et les Italiens, appelés pour la première fois aux urnes au suffrage universel, choisirent la République, et les 70 ans des relations diplomatiques entre l'Italie et la Tunisie, établies le 19 juin 1956.

Le 70e anniversaire des relations diplomatiques italotunisiennes a, quant à lui, été mis à l'honneur à travers une exposition photographique réalisée à partir des archives de l'agence Ansa et conçue par l'architecte tunisienne Chacha Atallah. Cette exposition retrace sept décennies de dialogue politique, de coopération économique et d'échanges humains, témoignant de la profondeur et de la vitalité du partenariat entre les deux pays.

« Notre partenariat embrasse tous les aspects de notre quotidien : la politique, bien sûr, mais aussi l'économie, le développement durable, les liens humains, la société civile, la culture et le sport », a déclaré l'ambassadeur Alessandro Prunas dans son allocution. En jetant un regard vers le passé, il a également souligné que «l'Italie a été le tout premier pays à reconnaître l'indépendance de la Tunisie. C'était le 8 mai 1956 : le Consul général à Tunis de l'époque, Carlo Marchiori, rendait visite au Président Bourguiba pour lui notifier la décision officielle du gouvernement italien. Depuis lors, nous avons progressé ensemble dans un partenariat fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Un partenariat consacré au plus haut niveau par la Cheffe du gouvernement, Giorgia Meloni, et le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, et nourri par un réseau dense d'échanges entre citoyens, acteurs économiques, culturels et de la société civile.»

Le ministre de l'Intérieur de la République tunisienne, M. Khaled Nouri, a souligné dans son discours que «les relations tuniso-italiennes ne sont pas de simples relations diplomatiques traditionnelles; elles constituent plutôt un partenariat de destin fondamental, imposé par l'histoire et la géographie, soutenu par des intérêts communs et nourri par une ambition permanente de construire un espace méditerranéen sûr et prospère».

Le programme culturel de la soirée, conçu comme un hommage au dialogue créatif entre l'Italie et la Tunisie, s'est ouvert avec la prestation de Benjemy & Orchestra, sous la direction d'Oussama Mhidi, avec les voix de Haythem Hadhiri et Nesrine Mahbouli. Un véritable voyage musical à travers la Méditerranée, entre héritages anciens et créations contemporaines.

La soirée s'est poursuivie avec les performances de la DJ milanaise Edmea, puis du DJ tunisien Youstaz, qui ont fait danser les invités au rythme des grands classiques de la musique italienne, tunisienne et internationale, revisités dans une interprétation contemporaine.

Les jardins de la Résidence ont également accueilli une expérience visuelle immersive grâce aux projections lumineuses de Zeineb Kaabi ainsi qu'aux installations artistiques de Héla Doghri et Haifa Ouerfelli, célébrant la rencontre entre le 80e anniversaire de la République italienne et le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Italie et la Tunisie.

L'exposition « Donne della Repubblica », réalisée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en collaboration avec l'agence Ansa, a également rendu hommage au 80e anniversaire du premier vote des femmes en Italie.

Une vidéo consacrée au 212e anniversaire de l'Arma dei Carabinieri a permis de célébrer une autre étape importante de l'histoire italienne. Une présentation vidéo des Jeux méditerranéens, qui se dérouleront à Tarente du 21 août au 3 septembre 2026, a également mis en lumière cet événement majeur que l'Italie s'apprête à accueillir avec la participation d'une importante délégation d'athlètes tunisiens.

Les célébrations ont bénéficié du soutien de 62 entreprises partenaires, dont la contribution a permis la réalisation de cette soirée, illustrant le dynamisme de la présence entrepreneuriale italienne en Tunisie ainsi que l'excellence de la coopération économique entre les deux pays.

Cette coopération, comme annoncé par l'ambassadeur Prunas, connaîtra une nouvelle étape importante le 24 juin prochain, à la veille du Tunisia Investment Forum, avec la tenue d'un grand forum d'affaires tuniso-italien réunissant de nombreuses entreprises italiennes et tunisiennes.