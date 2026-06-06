Tunisie: Affaire du décès de Jilani Dabboussi - Le procès en appel des accusés reporté au 19 juin

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a décidé, vendredi 5 juin 2026, de reporter de manière définitive l'examen de l'affaire liée au décès de l'ancien député Jilani Dabboussi au 19 juin courant. Cette audience sera consacrée à l'interrogatoire des accusés avant le prononcé du jugement.

Parmi les personnes poursuivies figurent l'ancien ministre de la Justice et dirigeant du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri, le vice-président du mouvement, Mondher Ounissi, un ancien procureur général à la retraite près la Cour d'appel de Tunis, une ancienne médecin de la prison civile de Mornaguia ainsi que l'ancien ministre de la Santé, Abdelatif Mekki.

En première instance, la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis avait condamné Noureddine Bhiri à quatre ans de prison, une peine identique ayant été prononcée contre Mondher Ounissi. Le tribunal avait également infligé deux ans de prison avec sursis à l'ancien procureur général ainsi qu'à l'ancienne médecin de la prison de Mornaguia.

Concernant Abdelatif Mekki, la juridiction avait ordonné le retrait de son dossier de l'affaire en raison du pourvoi en cassation qu'il avait introduit contre la décision rendue à son encontre.

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L'affaire porte sur les circonstances entourant le décès de l'ancien député Jilani Dabboussi, un dossier qui continue de susciter un vif intérêt sur les plans judiciaire et politique.