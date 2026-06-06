Tunisie: 80 % des déchets marins proviennent de la terre

Environ 80 % des déchets qui atteignent la mer en Tunisie proviennent de la terre ferme, a indiqué la directrice générale par intérim de l'Environnement et de la Qualité de la vie au ministère de l'Environnement, Aouatef Arbi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

S'exprimant lors d'une manifestation organisée sur la plage de Gammarth sous le thème « Agissons pour un littoral sans plastique », la responsable a souligné que les déchets plastiques dominent largement la pollution observée sur les côtes tunisiennes, notamment les produits à usage unique.

Selon les résultats d'opérations de suivi menées avec le Fonds mondial pour la nature (WWF Afrique du Nord), 77 % des déchets recensés sur les plages étudiées sont constitués de plastique. Les études ont également révélé une moyenne de 9,5 kilogrammes de déchets plastiques par kilomètre de littoral.

Le ministère a identifié plusieurs zones prioritaires confrontées à d'importants flux de déchets plastiques, notamment à Djerba, Kerkennah et Monastir, où des initiatives sont déployées pour réduire l'utilisation du plastique et préserver les écosystèmes côtiers.

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Une étude réalisée à Monastir a notamment mis en évidence l'accumulation de 317 kilogrammes de déchets plastiques à l'issue de certaines manifestations sportives.

Aouatef Arbi a par ailleurs mis en garde contre les risques croissants liés aux microplastiques, susceptibles d'affecter l'environnement et la santé humaine. Le ministère envisage notamment l'installation de dispositifs de retenue des déchets dans les oueds avant leur arrivée en mer et poursuit ses efforts pour limiter l'usage des plastiques à usage unique dans les secteurs touristique et portuaire.