Tunisie: 80 % des déchets marins proviennent de la terre

6 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Environ 80 % des déchets qui atteignent la mer en Tunisie proviennent de la terre ferme, a indiqué la directrice générale par intérim de l'Environnement et de la Qualité de la vie au ministère de l'Environnement, Aouatef Arbi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

S'exprimant lors d'une manifestation organisée sur la plage de Gammarth sous le thème « Agissons pour un littoral sans plastique », la responsable a souligné que les déchets plastiques dominent largement la pollution observée sur les côtes tunisiennes, notamment les produits à usage unique.

Selon les résultats d'opérations de suivi menées avec le Fonds mondial pour la nature (WWF Afrique du Nord), 77 % des déchets recensés sur les plages étudiées sont constitués de plastique. Les études ont également révélé une moyenne de 9,5 kilogrammes de déchets plastiques par kilomètre de littoral.

Le ministère a identifié plusieurs zones prioritaires confrontées à d'importants flux de déchets plastiques, notamment à Djerba, Kerkennah et Monastir, où des initiatives sont déployées pour réduire l'utilisation du plastique et préserver les écosystèmes côtiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une étude réalisée à Monastir a notamment mis en évidence l'accumulation de 317 kilogrammes de déchets plastiques à l'issue de certaines manifestations sportives.

Aouatef Arbi a par ailleurs mis en garde contre les risques croissants liés aux microplastiques, susceptibles d'affecter l'environnement et la santé humaine. Le ministère envisage notamment l'installation de dispositifs de retenue des déchets dans les oueds avant leur arrivée en mer et poursuit ses efforts pour limiter l'usage des plastiques à usage unique dans les secteurs touristique et portuaire.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.