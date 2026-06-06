Tunisie: Démographie - Le pays s'oriente vers un vieillissement accéléré à l'horizon 2054

La Tunisie s'oriente vers une phase de très faible croissance démographique qui pourrait atteindre un niveau proche de la stabilité à l'horizon 2054, sous l'effet de la baisse continue de la fécondité et du vieillissement accéléré de la population. C'est ce qui ressort des projections démographiques 2024-2054 publiées par l'Institut national de la statistique (INS).

Élaborée en mai 2026 à partir des résultats du Recensement général de la population et de l'habitat de 2024 ainsi que des données de l'état civil, l'étude révèle que la population tunisienne s'élevait à 11,97 millions d'habitants en 2024. Ce chiffre est inférieur aux estimations précédentes, confirmant que la transition démographique du pays a été plus rapide et plus profonde qu'anticipé.

L'INS souligne également une chute marquée de l'indice de fécondité, passé de plus de trois enfants par femme en 1994 à seulement 1,54 enfant en 2024, un niveau inférieur au seuil de renouvellement des générations.

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Selon les projections, la population tunisienne devrait atteindre 12,16 millions d'habitants en 2030 puis environ 13,3 millions en 2054. Dans le même temps, le rythme de croissance démographique poursuivrait son ralentissement pour s'établir à près de 0,03 % à la fin de la période, traduisant une entrée progressive dans une phase de quasi-stabilité démographique.

L'étude met également en évidence une transformation profonde de la structure par âge de la population. Les classes d'âge les plus jeunes devraient se contracter tandis que la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus augmentera de manière continue au cours des prochaines décennies. Cette évolution entraînera une hausse des besoins en matière de prise en charge du vieillissement et posera de nouveaux défis aux systèmes de santé, de protection sociale et de solidarité.

L'INS relève toutefois l'existence d'une « fenêtre démographique » entre 2030 et 2045. Cette période correspondra à l'arrivée à l'âge de la procréation des générations nées entre 2000 et 2014, une phase marquée par une hausse des naissances. Cette dynamique pourrait favoriser une légère reprise de la natalité, à condition que les jeunes disposent de conditions économiques et sociales propices à la réalisation de leurs projets familiaux.

Par ailleurs, les projections anticipent un renforcement de la présence féminine au sein de la population tunisienne. La part des femmes devrait passer de 50,7 % en 2025 à 52,2 % en 2054, en raison de leur espérance de vie plus élevée et de la persistance d'une émigration majoritairement masculine.

L'INS conclut que la Tunisie entre dans une nouvelle phase démographique caractérisée par une faible croissance de la population et une progression du vieillissement. Cette évolution nécessitera une adaptation des politiques publiques, notamment dans les domaines de l'emploi, de la santé, de la protection sociale et du soutien à la famille, afin de répondre aux mutations démographiques attendues au cours des prochaines décennies.