Afrique: JO 2028 - Maurice prend une option

La sélection féminine de Maurice s'est imposée 2 - 1 face à Djibouti jeudi à Côte-d'Or. Eloisha Clair dès l'entame et Julie Gopal ont été les buteurs dans ce premier acte.

Ce succès permet aux quadricolores de prendre un léger avantage avant le match retour programmé pour ce lundi à 17h30. Rappelons que ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du tour préliminaire en vue des Jeux olympiques de 2028.

Il fallait arriver tôt pour assister au premier but de la rencontre. En effet, Eloisha Clair a mis moins d'une minute pour trouver la faille et mettre Maurice dans une position idéale. Auréolée du titre de meilleure joueuse lors des MFA Awards, elle a prouvé que ce titre n'était pas usurpé.

But cadeau

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Malgré ce but précoce et une certaine domination dans l'ensemble, les protégées de Kersley Levrai ne parvenaient pas à faire la différence. Elles allaient même offrir l'égalisation aux Djiboutiennes. Suite à une erreur de relance de la gardienne quadricolore, Banlak ne se fit pas prier pour permettre aux visiteuses de recoller au score (38e). «On aurait pu faire mieux. Ce but que l'on a encaissé était un peu un cadeau. Mais cela fait partie du jeu. L'équipe avait comme consigne de construire de l'arrière. Malheureusement, il y a eu une erreur de la gardienne. On ne lui tient pas rigueur car elle est encore jeune», confie le sélectionneur.

Le match retour aura lieu ce lundi à Côte-d'Or. Les Mauriciennes devront soit faire une clean sheet soit l'emporter pour aller au prochain tour. Cette fois, nos représentantes affronteront une adversaire d'un tout autre calibre puisqu'il s'agira du Ghana. «On peut faire mieux. Il est normal qu'après plusieurs années d'absence, les jambes sont encore un peu crispées. On va digérer cette victoire puis nous préparer pour lundi. On attend mieux en termes de supporteurs pour ce match retour», conclut Kersley Levrai.