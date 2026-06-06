Ile Maurice: Prageena Jootun retrouvée sans vie à son domicile, son concubin arrêté

6 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine Aurélio Prudence

Prageena Jootun, âgée de 23 ans et résidant rue Ruthworth, à Bain-des-Dames, a été retrouvée morte au domicile qu'elle partageait avec son concubin, Mavin Changia, 29 ans, hier. Ce dernier a été arrêté par la police et est considéré comme le principal suspect dans cette affaire de meurtre présumé.

Selon les informations recueillies auprès du voisinage, une dispute aurait éclaté tôt hier matin entre eux. Si les éclats de voix n'ont pas surpris les riverains - habitués, selon leurs propres dires, à ce type de scène -, personne n'a cru bon d'alerter les autorités. «C'était la routine», confient certains voisins, qui n'imaginaient pas que les choses allaient dégénérer à ce point. La dispute a pourtant pris une tournure dramatique et irréversible.

Un proche de la victime indique par ailleurs que Mavin Changia ne serait pas inconnu des services de police. Il se serait déjà montré violent à plusieurs reprises, laissant craindre que les signaux d'alarme ont été ignorés trop longtemps. La police de Bain-des-Dames a été dépêchée sur les lieux dans la matinée. Une enquête est en cours et l'autopsie avait été programmée hier soir afin de déterminer les causes exactes du décès.

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Ce drame vient rappeler, une fois de plus, la réalité des violences conjugales à Maurice et le danger mortel que représente leur banalisation, tant dans l'entourage immédiat des victimes que dans les réponses institutionnelles qui leur sont apportées.

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