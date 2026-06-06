Afrique: Maurice reporte le «US-Africa Business Summit» en raison des risques liés à Ebola

C'est officiel. Le 18e US-Africa Business Summit, qui devait se tenir à Maurice du 26 au 29 juillet, est reporté en raison des risques sanitaires associés à la propagation du virus Ebola sur le continent africain.

La décision fait suite à un avis transmis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au ministère de la Santé, mettant en garde contre les risques potentiels liés à l'évolution de la situation épidémiologique dans certaines régions d'Afrique. L'information a été portée à l'attention du Conseil des ministres lors de sa réunion d'hier, avant d'être communiquée aux parties prenantes de l'organisation du sommet. «Maurice tient à souligner qu'il s'agit d'un report et non d'une annulation», a déclaré à l'express le Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Le Conseil des ministres a également pris note du fait que la 59e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), prévue en juillet aux Seychelles, se tiendra en mode virtuel pour la même raison.

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Organisé par le Corporate Council on Africa (CCA), US-Africa Business Summit devait réunir près de 3 000 chefs d'entreprise, investisseurs, responsables gouvernementaux et décideurs économiques venus d'Afrique et des États-Unis. L'événement était présenté comme une occasion majeure de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux continents, tout en consolidant le positionnement stratégique de Maurice comme plateforme d'affaires tournée vers l'Afrique.

Le ministère des Affaires étrangères a rapidement informé la direction du CCA de la décision gouvernementale. «Nous allons entamer des consultations avec les organisateurs afin de convenir d'une nouvelle date dès que la situation sanitaire internationale le permettra. Notre souhait est que le sommet puisse être organisé en 2026», souligne le ministre des Affaires étrangères, Ritesh Ramful.

Comme on peut s'y attendre, cette annonce a surpris les acteurs du secteur privé qui projettaient des retombées économiques importantes pour le pays avec cet événement. Marc Hein, fondateur et Chairman de Jurisconsult Chambers, qui s'était fortement mobilisé en faveur de la tenue du sommet à Maurice, affirme comprendre les raisons ayant motivé cette décision. «Je suis extrêmement déçu, mais la santé publique doit primer», dit-il.

Rappelant le rôle déterminant joué par son ami Jean-Raymond Boulle, vice-président du CCA, dans les démarches ayant permis à Maurice d'être choisie comme pays hôte de cette édition, il ajoute : «Je ne peux qu'espérer qu'il s'agisse pour le pays de reculer pour mieux sauter».

Même réaction du côté de Jacques d'Unienville, CEO d'Omnicane. Il a salué la prudence des décisionnaires pour un sommet de cette envergure. Il a également souligné le travail des équipes qui ont préparé l'événement : «Il y a un sentiment de déception, car cet événement était crucial pour le pays et pour l'économie de la région. Je suis convaincu que le travail effectué par les équipes qui travaillent quotidiennement sur ce projet depuis longtemps ne sera pas perdu. Les efforts qui ont été déployés demeurent précieux. Et donc, nous espérons que le sommet pourra se tenir avant la fin de l'année.»

L'OMS a officiellement déclaré l'épidémie d'Ebola en cours en République démocratique du Congo (RDC), en Ouganda et au Sud-Soudan comme une urgence de santé publique de portée internationale. Au 3 juin, 381 cas confirmés, dont 64 décès et sept guérisons, ont été recensés en RDC. Au 2 juin, 15 cas confirmés ont été signalés en Ouganda, dont un décès.

Conseil des ministres : Mesures sanitaires face au risque d'Ebola

Le Conseil des ministres a approuvé une série de mesures de santé publique destinées à protéger la population mauricienne face aux flambées de maladie à virus Ebola dans la région africaine. Tous les passagers devront remplir un formulaire de voyage et une déclaration de santé avant l'embarquement. L'entrée des ressortissants étrangers ayant séjourné en République Démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud durant les 21 derniers jours est temporairement interdite, tandis que les Mauriciens et résidents concernés seront soumis à une quarantaine obligatoire de 21 jours.

Un dépistage sanitaire est instauré aux points d'entrée, et le SAJ Recreation Centre de Riambel devient centre officiel de quarantaine. Plusieurs textes réglementaires seront promulgués pour appliquer ces mesures, dont une période de quarantaine du 8 juin au 7 août 2026. Le ministère de la Santé renforce sa surveillance et collabore étroitement avec l'OMS, l'Africa CDC et la Commission de l'océan Indien.