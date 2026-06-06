Ile Maurice: Fabrino Cupidon mortellement poignardé, sa compagne mise en cause

Un drame a endeuillé le quartier de La Source, à Quatre-Bornes, dans la soirée du jeudi 4 juin. Fabrino Cupidon, 38 ans, a été retrouvé sans vie à son domicile.

Les premières conclusions de l'enquête et les résultats de l'autopsie ont conduit à l'arrestation de sa compagne, Neelam Munisamy, âgée de 31 ans, par la Criminal Investigation Division (CID) de Quatre-Bornes, qui est soupçonnée de meurtre. Le couple entretenait une relation depuis environ trois ans, selon les premières informations recueillies.

La police de Quatre-Bornes est intervenue vers 23 h 15 à la suite d'un signalement faisant état d'une situation inquiétante dans une maison située à Rotin No 1, La Source. Sur place, Fabrino Cupidon gisait dans le salon avec une blessure visible à la jambe droite.

Des traces de sang importantes ont été découvertes à plusieurs endroits : à l'intérieur de la maison, sur la porte d'entrée, devant le portail ainsi que dans la ruelle menant à la route principale. Le personnel du SAMU, dépêché sur place, n'a pu que constater le décès.

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Les enquêteurs privilégient la thèse d'un homicide. D'après les premières informations recueillies, une dispute aurait éclaté aux alentours de 22 heures. La victime aurait tenté d'agresser Neelam Munisamy, qui se serait défendue avant de lui porter un coup fatal à la jambe. Lors de son interrogatoire, Neelam Munisamy aurait expliqué qu'une dispute avait éclaté entre eux et que la situation aurait dégénéré au cours de l'altercation. Elle a cependant nié l'avoir tué.

Les enquêteurs du Scene of Crime Office, en coordination avec ceux de la CID, ont également retrouvé un couteau hier matin dans un caniveau, à un emplacement indiqué par la suspecte. L'arme présumée du crime est en cours d'analyse.

L'autopsie pratiquée par la Dr Shaila Prasad-Jankee a conclu au décès dû à une blessure par arme blanche à la cuisse. Ce résultat confirme l'origine violente de la mort et conforte la piste criminelle. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame conjugal.