Madagascar: Parkour - Coupe du Monde - Quatre traceurs à Istanbul

Malgré les péripéties administratives, Madagascar sera bel et bien représenté au Mondial d'Istanbul. Une délégation composée de cinq membres, dont quatre athlètes et un chef de délégation, s'est envolée jeudi pour la Turquie.

Madagascar participe pour la cinquième fois au mondial de parkour. La première édition du Parkour World Cup se déroulera du 4 au 7 juin à Istanbul, en Turquie. L'équipe est dirigée par le responsable technique, Serge Ranaivomanana, en tant que coach.

La Fédération malgache de gymnastique et l'association Traceur Gasy y alignent les meilleurs traceurs du pays, en l'occurrence Dinah Rakotoarijaona, demi-finaliste et médaillé à la Coupe du monde du Bosphore, en Turquie, en 2025, et triple champion de Madagascar en speed run ; le champion de Madagascar 2025, Sahidah Antsaharinivo, qui est engagé dans l'épreuve de free style. Fitsikiana Ravoavonjison, classée troisième et médaillée à la Coupe du monde en 2025, sera en lice dans les deux catégories : free style et speed run. Et Myo Johnson, champion national 2025, est engagé, lui aussi, en speed run.

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L'association Traceur Gasy est l'une des associations nationales sportives les plus récentes, mais figure parmi les plus dynamiques, pour ne parler que de ses nombreuses activités, dont des compétitions nationales et diverses formations, ainsi que de son assiduité dans la participation aux compétitions internationales.