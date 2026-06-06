Madagascar: Patrimoine - Le Musée de la photo éclaire sur le Fitampoha

6 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

À quelques semaines du Fitampoha 2026, l'un des rites royaux les plus emblématiques de Madagascar sera au coeur d'une rencontre exceptionnelle à Antananarivo. Le samedi 13 juin, le Musée de la Photo organisera un Café-histoire consacré à cette cérémonie ancestrale, en présence de Sa Majesté le roi Sakalava Harea Tsialia Kamamy, actuellement de passage dans la capitale.

Cette rencontre offrira au public une occasion rare d'échanger directement avec le souverain qui présidera l'édition 2026 du Fitampoha dans la région Menabe. Elle permettra également de mieux appréhender la portée historique, culturelle et spirituelle de cette tradition majeure du royaume sakalava.

Remontant au XVIIe siècle, le Fitampoha trouve son origine sous le règne d'Andriamisara, fondateur de la dynastie Sakalava du Menabe. Cette cérémonie sacrée est avant tout un rite de purification et d'hommage rendu aux ancêtres royaux. Elle occupe une place centrale dans la transmission des valeurs et de la mémoire collective du peuple sakalava. Le moment le plus symbolique du rituel consiste à baigner les reliques des anciens souverains dans les eaux du fleuve Tsiribihina. Ce geste perpétue le lien entre les générations et rappelle la présence spirituelle des ancêtres dans la vie des communautés actuelles.

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Au-delà de sa dimension religieuse et culturelle, le Fitampoha constitue également un puissant marqueur identitaire. Il relie le passé au présent, renforce l'unité du peuple sakalava et participe à la préservation d'un patrimoine qui fait partie intégrante de l'histoire de Madagascar.

À travers ce Café-histoire, le Musée de la Photo propose ainsi un regard privilégié sur une tradition séculaire toujours vivante et profondément ancrée dans la culture malgache.

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