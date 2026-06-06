Madagascar: Ambatomirahavavy - Les gardiens des traditions préparent un rassemblement

Les praticiens et chercheurs des traditions malgaches se retrouveront le 13 juin à Ambatomirahavavy pour une journée de fanasinana, de réflexion et d'échanges autour de l'unité nationale.

À quelques jours d'un important rendez-vous consacré aux traditions malgaches, les acteurs du monde coutumier se sont réunis hier à l'IKM pour présenter les objectifs et le programme de la rencontre prévue le 13 juin à Kingory, Ambatomirahavavy. Placé sous le signe du rassemblement, l'événement ambitionne de renforcer le dialogue entre les différentes sensibilités de la société malgache.

Cette journée réunira les zanadrano, les mpanasina ainsi que les chercheurs et praticiens des traditions ancestrales venus de diverses régions. Au programme figurent notamment des cérémonies de fanasinana, des discussions et des échanges destinés à approfondir la connaissance des pratiques traditionnelles malgaches.

Les organisateurs souhaitent faire de cette rencontre un espace de partage et de compréhension mutuelle. Le site de Kingory, à Ambatomirahavavy, accueillera ainsi toutes les personnes désireuses de mieux découvrir les fondements des traditions malgaches et leur place dans la société contemporaine.

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Lors de la présentation, Ankoay Zanak'Antitra a insisté sur la nécessité de privilégier les points de convergence plutôt que les divergences. « Les différences peuvent parfois nous diviser, mais ce qui doit nous unir avant tout, c'est notre identité commune de Malgaches», a-t-il déclaré. Selon lui, l'objectif est de promouvoir davantage la solidarité et la cohésion entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions.

Au-delà de la dimension spirituelle et culturelle, la rencontre du 13 juin se veut donc un message d'unité. Les organisateurs souhaitent voir les tenants des traditions, les chercheurs et les chrétiens avancer dans un même élan pour le bien de la nation, en mettant en avant ce qui rassemble les Malgaches plutôt que ce qui les oppose.