Madagascar: Ankazondandy - Un homme tue sa soeur

Un drame s'est produit à Ankazondandy, dans le district de Manjakandriana, à l'aube du 4 juin. Après le départ de leur mère aux premières heures de la journée, un frère et une soeur se sont retrouvés seuls à la maison. C'est pendant cette absence que la dispute a éclaté. Le garçon, pris d'une crise de colère, s'est emparé d'un couteau de cuisine et a porté plusieurs coups à sa soeur, la blessant grièvement à la tête, à l'épaule gauche, à la poitrine et à la cuisse.

Les voisins, alertés par les cris, ont accouru et transporté la victime vers l'hôpital le plus proche. Malgré la rapidité de l'intervention, elle n'a pas survécu. La scène, marquée par des meubles renversés et des traces de sang, a profondément choqué les premiers témoins.

La gendarmerie s'est rendue sur place dès qu'un voisin l'a avisée. Selon la décision prise, la famille a été sommée d'interner l'auteur du crime dans un centre psychiatrique afin de prévenir d'autres violences. Les proches affirment que le garçon souffrait de troubles mentaux. D'après les explications recueillies, une personne en état de démence prouvée n'est pas considérée pénalement comme responsable de ses actes.