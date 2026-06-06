Ile Maurice: Acquittement au bout de huit ans de procédure

Mercredi, le magistrat Kevin Rangasamy de la Financial Crimes Division (FCC) a mis fin à une affaire vieille de huit ans en prononçant l'acquittement de Dhinesh Seeburrun, architecte au ministère des Infrastructures publiques. Il répondait de deux chefs d'accusation de public official using his office for gratification, en vertu des sections 7(1) et 83 de la Prevention of Corruption Act 2002.

Arrêté en 2018 par l'Independent Commission Against Corruption, il était soupçonné d'avoir monnayé sa position pour obtenir des gratifications d'un entrepreneur privé, GCS Ltd -constructeur de l'extension de l'école primaire Rajcoomar Gujadhur et d'une nouvelle école d'éducation spécialisée à Flacq-, d'une valeur de Rs 77,9 millions (pour des carreaux de céramique et des travaux de menuiserie à sa résidence de Flic-en-Flac).

Le dossier de l'accusation n'a pas résisté à l'examen. Sur le premier chef, le témoin clé s'est montré si peu fiable que la cour l'a qualifié d'«épitome d'absence de fiabilité» -- dates contradictoires, documents suspects, poursuite elle-même abandonnée. Sur le second, un retrait en espèces concordant avec la signature du reçu a accrédité la version de l'accusé, tandis qu'aucune preuve n'établissait qu'il avait connaissance d'un éventuel double paiement par l'entrepreneur.

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Faute d'élément intentionnel démontré, l'infraction ne pouvait être caractérisée. Acquittement sur les deux chefs.