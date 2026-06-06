Gabon: Zita Oligui Nguema consacrée Présidente d'Honneur des Universités de la Femme Chrétienne

La clôture de l'édition 2026 des Universités de la Femme Chrétienne, UFC, s'est achevée sur un moment fort en symbole et en spiritualité. Au-delà du bilan d'une session riche en enseignements, en partages et en édification, l'événement a été marqué par une reconnaissance institutionnelle majeure : l'élévation de la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, au rang de Présidente d'Honneur des UFC.

Zita Oligui Nguema :une distinction en cohérence avec son engagement

Cette nomination n'est pas qu'un hommage protocolaire. Elle reflète la convergence entre l'engagement social de la Première Dame et les valeurs portées par les UFC : la foi, la famille et le leadership féminin. Depuis qu'elle assume son rôle auprès du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, Zita Oligui Nguema a fait de la proximité et de l'action sociale sa marque de fabrique.

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À travers la Fondation Ma Bannière qu'elle a créée, elle oeuvre concrètement pour la santé, la formation, la prévention et l'éducation des plus vulnérables. Son credo : « Ce sont nos enfants, et nous sommes dans le devoir de les encadrer ». Des valeurs qui résonnent directement avec la mission des Universités de la Femme Chrétienne, espace de structuration et d'autonomisation spirituelle pour les femmes gabonaises.

La présence de Zita Oligui Nguema à ces assises a insufflé une dynamique nouvelle, confirmant le statut des UFC comme rendez-vous incontournable des femmes chrétiennes du Gabon.

Lors de cette même cérémonie, Sandrine Immaugault a été élevée au titre de Rectrice Honoraire. Ces distinctions successives traduisent la volonté des organisateurs de s'appuyer sur des figures inspirantes, capables de cristalliser les aspirations des femmes vers un épanouissement global, spirituel et social.

En acceptant cette présidence d'honneur, Zita Oligui Nguema réaffirme son choix : assumer ce rôle non comme un titre, mais comme une mission d'action et d'espérance au service des Gabonaises.