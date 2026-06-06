Sénégal: Conseil des ministres - Le Président Diomaye Faye exige un « plan d'urgences » et des résultats

Réuni exceptionnellement ce vendredi 5 juin 2026 sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le Conseil des ministres a été marqué par une série d'orientations fortes adressées au nouveau gouvernement. Entre accélération de l'Agenda national de Transformation, redressement économique, dialogue national et mobilisation autour des Lions, le Président de la République a décliné les priorités qui devront guider l'action gouvernementale dans les prochains mois.

S'adressant au Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo et à son équipe fraîchement installée, le chef de l'État a d'abord salué le travail accompli par le gouvernement sortant avant d'inviter les nouveaux ministres à faire preuve d'engagement, de solidarité et d'efficacité dans un contexte national et international particulièrement exigeant.

Pour Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Le pays doit simultanément renforcer sa sécurité et sa souveraineté, consolider son économie, améliorer le pouvoir d'achat des ménages et créer davantage d'emplois. Face à ces défis, il a insisté sur la nécessité de bâtir un « gouvernement de travail, d'actions, de réalisations et de résultats rapides ».

Un plan d'urgences pour relancer l'économie

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Le Président de la République a demandé au Premier ministre de lui soumettre dans les meilleurs délais un Plan d'actions gouvernemental intégrant les urgences économiques et sociales. Ce programme devra notamment prendre en compte la relance de l'économie, l'assainissement des finances publiques, le traitement de la dette souveraine, l'apurement de la dette intérieure ainsi que la redynamisation des secteurs stratégiques.

Le chef de l'État a également insisté sur l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement du secteur privé national, le soutien aux PME et PMI, la réussite de la campagne agricole, le renforcement des programmes sociaux et la lutte contre la pauvreté.

Dans le même élan, Bassirou Diomaye Faye a demandé une accélération de la modernisation de l'administration et un meilleur suivi de la performance des structures publiques et parapubliques. Il a également invité le gouvernement à mettre en oeuvre une stratégie de communication de proximité davantage orientée vers les résultats concrets obtenus par l'action publique.

Au plan institutionnel, il a insisté sur la préparation des prochaines échéances budgétaires et législatives, notamment la Loi de finances rectificative 2026, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2027-2029 ainsi que le débat d'orientation budgétaire.

Hommage appuyé à Abdoulaye Wade

Le chef de l'État est également revenu sur la célébration du centenaire de l'ancien Président Abdoulaye Wade. Saluant un homme qui a marqué l'histoire politique du Sénégal, il a rendu hommage à son combat pour la démocratie, les libertés publiques, l'État de droit, l'intégration africaine et le développement du pays.

Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement d'accompagner l'ensemble des activités prévues dans le cadre de cette commémoration, au Sénégal comme à l'étranger.

Abordant les enseignements du dialogue national, le Président de la République a indiqué avoir mené plusieurs consultations avec d'anciens Premiers ministres, d'anciens ministres et d'autres personnalités ayant servi l'État à de hautes fonctions. Selon lui, ces concertations participent à la consolidation des bases sociales, économiques et institutionnelles nécessaires à la réalisation du projet de transformation du Sénégal.

Mobilisation générale derrière les Lions de la Teranga

À quelques jours de l'entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde 2026, le chef de l'État a appelé l'ensemble des Sénégalais à soutenir les Lions de la Teranga. Après avoir remis le drapeau national aux joueurs, il leur a renouvelé sa confiance et son soutien pour cette compétition mondiale.

Le Président de la République a également adressé ses félicitations aux Lions U17, sacrés champions d'Afrique au Maroc, saluant une performance qui confirme la vitalité du football sénégalais et contribue au rayonnement du pays sur la scène continentale.