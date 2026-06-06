Sénégal: « Gaindé Macky » écope d'un mois de prison ferme

Militante de l'Apr, Daba Mbodj, plus connue sous le sobriquet de « Gaindé Macky », a été condamnée, le vendredi 5 juin 2026, à un mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Elle était poursuivie pour discours contraires aux bonnes moeurs et fausse accusation d'actes contre nature. Le juge lui a infligé une peine moins lourde que celle requise par le représentant du parquet. Convaincu que les faits reprochés à la prévenue étaient suffisamment établis, ce dernier avait sollicité une condamnation à six mois d'emprisonnement ferme.

Placée sous mandat de dépôt, depuis le 3 juin dernier, Daba Mbodj était poursuivie à la suite de propos tenus sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Dans ses publications, elle affirmait notamment qu'un proche de l'actuel président de l'Assemblée nationale était impliqué dans une enquête portant sur des faits d'actes contre nature.

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Face au tribunal, la prévenue a rejeté les accusations formulées à son encontre. Elle a expliqué que ses prises de position constituaient une réaction à des attaques dont elle estimait avoir été victime sur les réseaux sociaux. Malgré la plaidoirie de la défense en faveur de la clémence, le tribunal a finalement retenu sa culpabilité et prononcé une peine d'un mois de prison ferme. À noter que Daba Mbodj n'en est pas à sa première condamnation. Elle a été poursuivie et condamnée par le passé pour des faits similaires.