Congo-Kinshasa: Fermeture temporaire de 6 structures sanitaires à Bunia après des cas suspects d'Ebola

Environ six centres de santé de Bunia, en Ituri, ont été temporairement fermés, vendredi 5 juin, après la détection de cas suspects d'Ebola.

Une mesure prise par les autorités sanitaires pour permettre la désinfection des établissements et limiter tout risque de propagation du virus, alors que les patients concernés ont été transférés vers des centres de traitement spécialisés.

À l'entrée de ces établissements, des avis officiels annoncent des travaux de désinfection et d'assainissement.

Cette décision vise selon les sources sanitaires, à interrompre toute chaîne de contamination dans des formations sanitaires où plusieurs cas suspects ont été enregistrés.

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Des cas suspects transférés vers les centres de traitement

D'après des sources médicales, tous les cas suspects d'Ebola identifiés dans ces structures ont été transférés vers les centres de traitement de l'Hôpital général de référence de Bunia et de Rwampara.

Parmi eux figurent également certains cas graves, dont des décès impliquant trois médecins. Les patients souffrant d'autres pathologies ont été pris en charge de manière minimale avant d'être orientés vers d'autres structures ou renvoyés à domicile.

Cette situation entraîne une réduction de la capacité d'accueil des malades dans la ville de Bunia. Elle suscite également des inquiétudes, notamment chez les femmes enceintes venues pour des soins, qui craignent une exposition potentielle au virus.

Les autorités sanitaires nationales et provinciales indiquent que la majorité des structures concernées devraient rouvrir dans les prochains jours, après évaluation des opérations de désinfection et des mesures de prévention mises en place.