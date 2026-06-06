Ethiopie: Le ministère des Affaires étrangères élargit ses initiatives de développement professionnel pour répondre à l'évolution des besoins diplomatiques

Addis Ababa — Le ministère des Affaires étrangères a mené à bien un programme de formation dans le cadre de la réforme du développement des ressources humaines, axé sur l'analyse de situation, l'analyse des tendances et la diplomatie de crise, dispensé à la fois en ligne et en présentiel à plus de 60 diplomates.

Il a été souligné que cette formation visait à renforcer les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles des diplomates, afin de leur permettre de défendre efficacement les intérêts nationaux de l'Éthiopie dans un contexte politique et diplomatique mondial en constante évolution.

Lors de la cérémonie de clôture du programme de formation, le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a souligné que la diplomatie contemporaine exigeait que la profession s'appuie sur des approches scientifiques et des méthodologies modernes.

Il a insisté sur l'importance de renforcer en permanence les compétences des professionnels grâce à la formation continue, à l'enrichissement des connaissances et au développement des compétences, afin d'assurer la promotion et la protection efficaces des intérêts du pays.

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Il a ajouté que des programmes de formation similaires seraient, à l'avenir, étendus à l'ensemble du personnel du ministère.

Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre du programme triennal de renforcement des capacités du ministère.

Il a expliqué que cette initiative vise à développer les compétences et les aptitudes professionnelles des employés, tout en mettant en place un système durable de développement des ressources humaines, en phase avec les priorités et les intérêts nationaux du pays.

L'ambassadeur Berhanu a également souligné que ce programme de formation visait à renforcer les capacités institutionnelles du ministère et à former un personnel hautement compétent, capable d'assumer efficacement ses responsabilités diplomatiques et de respecter les normes professionnelles et l'éthique.

À l'issue du programme, des certificats ont été remis aux participants ayant suivi la formation avec succès.