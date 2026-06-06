Ethiopie: Déclaration du Cabinet du Premier ministre éthiopien concernant les événements récents

Le matin du 1er juin 2026, avant même que l'aube ne se lève sur les hauts plateaux, les Éthiopiens faisaient déjà la queue. À Jimma, à Dire Dawa, à Hawassa, à Bahir Dar, dans des villes et des villages dont les noms n'apparaîtront jamais dans les journaux internationaux, des hommes et des femmes faisaient la queue pour accomplir un geste à la fois simple et profond. Ils ont voté. Plus de cinquante-quatre millions d'entre eux s'étaient inscrits pour le faire. Ce chiffre, supérieur à la population totale de nombreux pays, est la première réponse à tous ceux qui se demandent si cette élection était réelle.

La volonté du peuple éthiopien

La Commission électorale nationale d'Éthiopie a confirmé que plus de 50 188 des 52 000 bureaux de vote ont ouvert à l'heure et ont accueilli les électeurs tout au long de la journée. Plus de 10 438 candidats issus de 42 partis politiques se sont présentés aux sièges de la Chambre des représentants du peuple et des conseils régionaux. Il s'agissait, à tous les égards, de l'exercice de participation démocratique le plus important et le plus sophistiqué sur le plan administratif de l'histoire de l'Éthiopie.

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La mission d'observation électorale de l'Union africaine, composée de 83 observateurs issus de 37 pays africains et dirigée par l'ancien président du Kenya, S.E. Uhuru Kenyatta, a estimé que les élections s'étaient « déroulées dans un cadre juridique et institutionnel qui soutient globalement la gouvernance démocratique ». La mission d'observation électorale de l'IGAD, dirigée par l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda, S.E. le Dr Speciosa Wandira-Kazibwe, a confirmé dans son rapport préliminaire publié que les urnes avaient été correctement scellées dans tous les bureaux de vote observés, que des agents des partis étaient présents tout au long du scrutin et que l'élection représentait un progrès institutionnel, administratif et technologique majeur.

La mission de l'IGAD a qualifié ces élections d'« élections des nombreuses premières ». La Commission éthiopienne des droits de l'homme a confirmé n'avoir observé aucune violation des droits de l'homme pendant le processus électoral. La Coalition des observateurs électoraux de la société civile (CECOE), qui a déployé 65 299 observateurs à l'échelle nationale par l'intermédiaire de 55 organisations accréditées par la Commission électorale nationale, a indiqué avoir pu observer les activités sans entrave dans 99 % des bureaux de vote.

Il s'agit là des évaluations d'institutions nationales et continentales crédibles qui émettent des jugements en toute honnêteté. Ce ne sont pas les voix d'institutions hostiles à l'Afrique ni celles qui évaluent la démocratie africaine à l'aune de modèles étrangers. Certains commentateurs internationaux, dans une avalanche d'articles hâtifs, ont qualifié cette élection de « couronnement » et son issue de « résultat couru d'avance ».

Le Cabinet du Premier ministre rejette catégoriquement ces descriptions, qu'il juge factuellement inexactes, dépourvues de fondement analytique et irrespectueuses envers les millions d'Éthiopiens qui ont exercé un choix démocratique libre et délibéré. Un résultat prédéterminé n'a pas besoin de 83 observateurs indépendants issus de 37 pays africains, de 65 299 observateurs de la société civile nationale, ni de 1 100 journalistes internationaux accrédités.

Le Premier ministre exprime sa gratitude à chaque citoyen éthiopien qui a participé, à la NEBE et à ses plus de 350 000 agents déployés, aux forces de sécurité qui ont protégé le processus, ainsi qu'aux missions d'observation africaines et régionales dont la présence a confirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la responsabilité démocratique.

À propos du développement de l'Éthiopie

Lorsque les Éthiopiens se sont rendus aux urnes le 1er juin 2026, ils l'ont fait avec la conviction d'ancrer fermement leur pays dans une véritable culture démocratique. Parallèlement, la population a exprimé son souhait de voir l'Éthiopie continuer à promouvoir une culture visant à concrétiser rapidement le développement global que son immense potentiel et ses richesses rendent possible.

L'économie éthiopienne a connu une croissance de 9,2 % en 2024/25, ce qui en fait l'une des économies les plus dynamiques au monde. Forte de cette dynamique, l'économie devrait connaître une croissance de 10,2 % en 2025/26. La croissance a été généralisée, l'agriculture, l'industrie et les services contribuant tous de manière significative à l'expansion économique.

Cependant, l'industrie s'impose de plus en plus comme un moteur majeur de la croissance, reflétant l'attention soutenue que porte le gouvernement à la fabrication, à l'industrialisation, à la valeur ajoutée et à la production orientée vers l'exportation. Ces résultats ne sont pas de simples projections ; ils sont le fruit d'une gouvernance réfléchie et responsable, suivie grâce au système d'évaluation des performances du Premier ministre sur 100 jours.

Les exportations totales devraient atteindre 20 milliards de dollars américains, soit une augmentation de près de 50 % depuis 2024. L'inflation a poursuivi sa tendance à la baisse et s'approche désormais de niveaux à un chiffre, ce qui représente une amélioration significative par rapport à l'inflation à deux chiffres qui pesait sur les ménages et les entreprises ces dernières années.

Ces progrès ont été réalisés malgré des pressions extérieures, notamment les récentes tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ont affecté les marchés mondiaux de l'énergie et d'autres matières premières stratégiques. Le gouvernement n'a conclu aucun nouvel accord de prêt commercial auprès de sources étrangères depuis le lancement du Programme de réforme économique national, ce qui a considérablement allégé le fardeau de la dette publique.

Derrière ces chiffres se cache un changement concret que les Éthiopiens peuvent voir et toucher. Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne produit de l'électricité pour les ménages et les entreprises éthiopiens, ainsi que pour les pays voisins. Il a été financé par les Éthiopiens, construit par des ingénieurs éthiopiens et achevé malgré des pressions extérieures soutenues.

Parallèlement à l'hydroélectricité, l'Éthiopie développe la production d'énergie renouvelable grâce à des projets tels que la centrale éolienne Aysha II dans la région de Somalie et le parc éolien d'Assela dans la zone d'Arsi, renforçant ainsi la résilience du réseau national tout en faisant progresser la coopération énergétique régionale. Le projet de l'aéroport international de Bishoftu, l'un des plus importants investissements en infrastructure de l'histoire de l'Afrique continentale, a été lancé. Ce ne sont pas des aspirations. Ce sont des faits.

Dans le domaine agricole, le programme gouvernemental en matière de souveraineté alimentaire produit des résultats structurels plutôt que saisonniers. Le partenariat conclu avec le groupe d'Aliko Dangote pour la construction de l'usine d'engrais à base d'urée de Gode, dans la région de Somalie, constitue l'un des investissements industriels phares de cette période. Avec une capacité de production annuelle prévue de 3 millions de tonnes d'urée, cette usine placera l'Éthiopie parmi les plus grands producteurs mondiaux d'engrais.

Comme l'a déclaré le Premier ministre lors d'une visite sur le chantier le 17 mai 2026, « ce projet représente un investissement stratégique dans la transformation agricole, la sécurité alimentaire, la croissance industrielle et l'autonomie économique ». Pour les agriculteurs éthiopiens, longtemps confrontés à un approvisionnement en engrais aléatoire et coûteux, son importance est immédiate et tangible.

Lorsque le Premier ministre a pris la parole lors de l'inauguration de l'aéroport Negele Borena Geda, le 27 mai 2026, quelques jours seulement avant ces élections, les habitants de Borena ont bien saisi la portée symbolique de ce moment. Il n'y a pas si longtemps, cette région n'évoquait qu'une seule chose sur la scène internationale : la sécheresse. Trois années consécutives de sécheresse avaient causé la mort de millions de têtes de bétail, contraint des familles à parcourir des dizaines de kilomètres à pied pour trouver de l'eau et réduit des communautés qui vivaient en autarcie sur ces pâturages depuis des siècles à dépendre de l'aide alimentaire d'urgence.

C'est là le Borena que le monde connaissait. La visite du Premier ministre en mai a révélé une réalité bien différente. Il a inspecté les infrastructures hydrauliques et d'irrigation qui fournissent désormais de l'eau potable aux communautés pastorales et à leur bétail, visité des fermes regroupées sur des terres qui n'étaient que poussière il y a quelques années à peine, inauguré un centre culturel à Yabelo et ouvert un aéroport qui assure une desserte tout au long de l'année à une région autrefois isolée par les conditions saisonnières.

Le secteur manufacturier témoigne d'une transformation similaire. Lors de la 4e édition du salon « Made in Ethiopia Expo », en mai 2026, le gouvernement a présenté les résultats de quatre années d'expansion industrielle soutenue. L'approvisionnement en intrants manufacturiers est passé de neuf millions à plus de quinze millions de tonnes par an. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 47 % à 67 %, la croissance du secteur manufacturier est passée de 4,8 % à 10,7 % et le financement des petites et moyennes entreprises est passé de 8,1 milliards de birrs à plus de 50 milliards de birrs. Ces progrès se reflètent de plus en plus dans la production nationale.

Vingt jours après l'Expo, le Premier ministre a inauguré l'usine Grandeur Ceramic Manufacturing à Mojo, un investissement industriel majeur achevé en seulement neuf mois et s'approvisionnant à plus de 80 % en matières premières locales. L'Éthiopie, autrefois dépendante des produits céramiques importés, s'apprête désormais à mettre fin à toutes ses importations de céramique et à développer sa production destinée à l'exportation.

Dans le domaine technologique, le gouvernement positionne l'Éthiopie comme l'un des premiers pays à adopter l'intelligence artificielle et les cadres de l'Industrie 5.0, conscient que le développement moderne repose de plus en plus sur les données, l'innovation et les systèmes numériques.

Le rejet de l'extrémisme en tant que politique

Le Premier ministre, au nom du gouvernement éthiopien, présente ses plus sincères condoléances aux familles et aux communautés de la zone d'Arsi qui ont subi la perte d'êtres chers, des blessures et la destruction de leurs habitations à la suite des récentes attaques menées contre des civils, y compris ceux qui ont été pris pour cible dans leurs lieux de culte par les insurgés de l'OLA-Shene. Ces attaques ne sont pas des incidents isolés. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large visant à semer l'instabilité, à compromettre la sécurité publique et à perturber les processus démocratiques en Éthiopie.

En vue de la 7e élection nationale, le gouvernement a consacré une attention et des ressources sans précédent pour garantir que le processus électoral se déroule de manière équitable, inclusive et pacifique. Des préparatifs de grande envergure ont été menés à bien plus d'un an à l'avance afin de préserver le droit constitutionnel des citoyens de voter et de veiller à ce que l'élection puisse se dérouler sans perturbations en matière de sécurité.

Dans le même temps, des forces destructrices, agissant de concert avec des acteurs étrangers hostiles aux intérêts de l'Éthiopie et des groupes armés locaux, ont entrepris des préparatifs de grande envergure visant à empêcher la tenue des élections. Avant et pendant la période électorale, ces groupes ont mobilisé leurs ressources pour tenter d'entraver la liberté de vote des citoyens, d'inciter à l'agitation et à la violence, de terroriser les communautés par des attaques, de restreindre les déplacements par des embuscades et des barrages routiers, et de prendre pour cible des sites civils vulnérables.

Dans la région d'Amhara, cela a notamment consisté à fournir des armes, des combattants et un soutien logistique pour mener des provocations dans les zones frontalières adjacentes au sud du Tigré, ainsi que des activités terroristes visant des civils et des grands centres urbains, notamment Bahir Dar, Gondar, Debre Birhan et Woldia. À Addis-Abeba, des cellules clandestines ont été organisées pour mener des attaques dans des lieux ciblés ; toutefois, grâce à des opérations efficaces de renseignement et de sécurité, ces plans ont été en grande partie déjoués.

De même, dans la région d'Oromia, le groupe terroriste OLA-Shene, agissant de concert avec le groupe armé extrémiste Fano, a cherché à perturber la circulation et la vie publique en bloquant les routes et en semant l'insécurité dans diverses zones. L'intervention ferme et rapide des forces de sécurité a empêché la concrétisation de ces objectifs.

Incapables d'atteindre leurs objectifs généraux ni de résister à des opérations de sécurité soutenues, ces groupes ont réorienté leurs efforts vers des cibles civiles plus vulnérables. Dans la zone d'Arsi, notamment à Asko et dans les environs, ils ont mené des attaques visant à attiser les tensions ethniques et religieuses et à aggraver les divisions sociales. Malgré ces efforts, la situation a été maîtrisée et les opérations de sécurité coordonnées contre les responsables se poursuivent.

Le caractère coordonné de ces campagnes, combinant des violences contre les civils à des actions d'information et médiatiques visant à amplifier la peur, la division et la méfiance, a été considérablement perturbé par les mesures de renseignement et de sécurité prises par le gouvernement. Le gouvernement continuera de répondre de manière proactive à ces menaces et a déjà déjoué avec succès des complots similaires dans de nombreuses régions du pays, tant avant que pendant la période électorale.

Le gouvernement tient à affirmer sans ambiguïté : ceux qui commettent des actes de violence contre des civils, quelle que soit la rhétorique politique utilisée pour justifier leurs actes, ne défendent aucune cause. Ils commettent des crimes ! Les revendications politiques peuvent et doivent être traitées dans le cadre constitutionnel de l'Éthiopie, au sein du processus de dialogue national et par le biais des institutions démocratiques.

L'extrémisme, en revanche, n'a pas sa place en Éthiopie !