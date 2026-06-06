Sénégal: Kolda - Une organisation écologique alerte sur la dégradation accélérée de l'environnement

Kolda — La région de Kolda (sud) connaît une détérioration particulièrement préoccupante de son environnement marqué par la déforestation, la baisse de la pluviométrie et une crise aiguë de la gestion des déchets, a alerté vendredi le directeur exécutif de l'organisation Urgence écologique, Mohamed Soumboundou.

"La cartographie des derniers bastions forestiers du Sénégal montre que Kolda et la Casamance de manière générale sont bien dotées. Sur le terrain, on note cependant un très grand souci", a-t-l dit dans un entretien accordé à l'APS, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année.

"Le couvert végétal régional subit une agression continue. Chaque année, ce sont des centaines d'hectares qui sont calcinés par les feux de brousse", a regretté l'écologiste, insistant sur le phénomène du trafic de bois "qui ne s'arrête pas et qui accentue le déboisement de la région".

Cette agression de l'écosystème engendre des conséquences climatiques directes et visibles sur le quotidien des populations, a encore fait observer le directeur exécutif de l'organisation Urgence écologique.

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M. Soumboundou a notamment fait état d'une "baisse notable et de retards récurrents de la pluviométrie, avec des vagues de canicule de plus en plus intenses".

Le directeur exécutif d'Urgence écologique a fait savoir que le fleuve Casamance "continue à s'assécher, tandis que la nappe phréatique s'éloigne, obligeant les populations à creuser toujours plus profondément pour trouver de l'eau".

Face à la dégradation des terres, il a jugé nécessaire de procéder à une mise à jour des données pour évaluer la fertilité actuelle des deux millions d'hectares de terres arables dont dispose la région de Kolda.

Au-delà des facteurs climatiques, Urgence écologique indexe le comportement des populations et la gestion des déchets qui constitue un "très grand fléau" pour les collectivités et les communautés.

Mohamed Soumboundou s'est particulièrement inquiété de la prolifération des déchets plastiques et de l'absence de circuits de recyclage ou de valorisation.

"Quel est le lien entre les populations et le plastique ?", s'est-il interrogé, rappelant que ces plastiques non recyclés détruisent non seulement les sols, mais déciment également le bétail.

Il a salué les initiatives prises au niveau local "pour inverser la tendance", tout en laçant un appel pour une intensification des efforts.

"Il reste beaucoup à faire pour préserver durablement l'environnement à Kolda", a dans le même souligné le responsable de l'organisation Urgence écologique.