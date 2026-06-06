Sénégal: Dix sages-femmes d'Etat formées en échographie obstétricale d'urgence reçoivent leur parchemin

Dakar — Dix sage-femmes d'Etat ont reçus, vendredi, leur parchemin de fin de formation de 3 mois en échographie obstétricale d'urgence (ECOBSU) visant à à renforcer leurs compétences dans la prise en charge des urgences obstétriques, a constaté l'APS.

"Cette formation en échographie obstétrique permet de renforcer les compétences des sage-femmes en ce qui concerne la prise en charge des urgences obstétriques. Aujourd'hui, nous avons formé durant ces trois derniers mois dix sage-femmes en alliant la théorie et la pratique", a notamment déclaré le docteur Mouhamed Sène, responsable de la formation.

Il prenait part à la cérémonie de sortie de la 20e promotion des sage-femmes formées en échographie obstétricale d'urgence (ECOBSU), après leur formation animée par le Centre régional de formation, de recherche et de Ppaidoyer en santé de la reproduction (CEFOREP) de Dakar.

La formation s'est déroulée en collaboration avec les directions régionales de la Santé de Kaffrine, Fatick, Kolda et Ziguinchor du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP), au profit de sages-femmes d'Etat avec des années d'expérience et évoluant dans des zones reculées.

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Selon Mouhamed Sène, le but recherché est de renforcer les compétences des sage-femmes dans la prise en charge de tout ce qui concerne l'urgence obstétrique, qu'il s'agit des pathologies qui surviennent le plus souvent au premier trimestre de la grossesse, le diagnostic, par exemple, d'un avortement, d'une grossesse extra-utérine, ou encore d'une grossesse môlaire.

"Ces pathologies que je viens de citer constituent des urgences majeures, parce qu'elles peuvent engager le pronostic vital de la mère", a-t-il souligné.

Le gynécologue obstétricien a également signalé que l'enjeu de la formation était de renforcer les capacités des sage-femmes afin qu'elles puissent faire le diagnostic précocement, de pouvoir prendre en charge ou de référer à temps réel.

Le responsable de la formation n'a pas manqué de saluer l'impact "positif" du programme de renforcement des sage-femmes dans la prise en charge des mères et des enfants, notant que la mortalité maternelle est passée de plus de 234 à 153 cas, d'après les dernières enquêtes démographiques et de santé (EDS).

"Grâce à cette formation, nous sommes désormais mieux outillées pour assurer un suivi de qualité, contribuer au diagnostic précoce des situations à risque et participer davantage à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans nos différentes structures", s'est réjouie Aby Tall, porte-parole du jour des dix sage-femmes.