Sénégal: La 'feuille de route' du nouveau gouvernement mise en exergue

Dakar — Les publications du week-end reçues à l'APS traitent en priorité de la feuille de route du nouveau gouvernement déclinée lors de la première réunion du Conseil des ministres sous l'ère Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo.

"Le président de la République imprime le rythme", affiche, a travers sa manchette, le quotidien Le Soleil, qui insiste sur le "Plan d'urgences gouvernementales opérationnelles".

"Réuni hier, pour son premier Conseil des ministres, le nouveau gouvernement a reçu sa feuille de route (...) le chef de l'Etat appelle à un gouvernement de travail, d'actions, de réalisations et de résultats rapides", rapporte le journal.

Il ajoute que le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo "annonce un nouveau mode de pilotage fondé sur une interministérialité active et permanente afin d'accélérer la mise en oeuvre des politiques publiques".

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"Le président de la République a fixé le cap du nouveau gouvernement. Dans une communication largement consacrée aux priorités de l'exécutif le chef de l'Etat a insisté sur l'impératif d'efficacité, de célérité et de résultats dans la conduite de l'action publique, dans un contexte qu'il qualifie de particulier sur les plans politiques, économique, social et sécuritaire", écrit Le Soleil dans ses pages intérieures.

Selon la publication, lors de cette même réunion, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo a souligné "les attentes des citoyens en termes de résultats concrets avec davantage d'emplois et d'opportunités économiques, un meilleur accès aux services essentiels, une administration plus performante et amélioration tangible de leurs conditions de vie".

Ce qui fait dire au journal L'AS à sa Une "Diomaye trace la voie à Alhaminou". La publication rapporte que lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, le chef de l'Etat a indiqué que le contexte politique, économique, social et sécuritaire "appelle un engagement contant, une solidarité sans faille, un travail d'équipe et une efficacité soutenue dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation".

Pour l'Observateur, il s'agit d'une "thérapie de choc de Diomaye pour relancer l'Etat". Le journal du Groupe Futurs médias précise que "le chef de l'Etat impose une rupture immédiate en exigeant un Plan d'urgences gouvernementales, conçu comme un véritable instrument de guerre économique et de redressement accéléré de l'Etat".

"Chaque ministre est désormais sommé de s'inscrire dans une logique de résultats concrets plutôt que de procédures administratives lentes et diluées", mentionne l'Observateur qui fait état aussi de la "nouvelle méthode de gouvernance" portée par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo.

Il s'agit "d'une nouvelle méthode de gouvernance par une approche de pilotage transversal et interministériel directement supervisé depuis la Primature", explique le journal.

Vox Populi qui traite en priorité du même sujet, insiste sur cette nouvelle feuille de route tracée par e chef de l'Etat qui "ordonne la relance de l'économie, l'assainissement des finances publiques, le traitement de la dette souveraine, avec l'apurement de la dette intérieure ainsi que la redynamisation des secteurs vitaux".

Le journal fait part aussi de la mise en oeuvre d'une "stratégie de communication de proximité cohérente, efficace et axée sur les résultats". Ce qui pousse le nouveau Premier ministre a annoncé "l'impulsion d'un nouveau cap dans le pilotage central".

D'autres publications font écho au Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement "Alhaminou Lo impose sa méthode de gouvernance" (L'Info), "Le nouveau gouvernement sommé d'agir vite" (Sud Quotidien), "Le Président jette son gouvernement à Lo" (Le Quotidien) ou encore "Diomaye exige des résultats rapides" (Enquête).

Les quotidiens reviennent aussi sur le premier congrès de PASTEF-Les Patriotes prévu ce weekend à Diamniadio.

Pour Sud Quotidien, ce congrès sonne comme une "épreuve de vérité après le divorce", là où Walfadjri Quotidien estime que le parti Pastef est en train de "prendre du volume" avec une fusion d'une soixantaine de partis et mouvements au sein de la formation dirigée par Ousmane Sonko.

"A la veille de son congrès d'investiture, Ousmane Sonko accélère la recomposition du paysage politique avec plus d'une soixantaine de partis et mouvements qui ont acté leur ralliement pour consolider le camp des +Patriotes+", a rapporté Le Soleil.