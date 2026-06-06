Sénégal: Des acteurs mettent en garde contre toute pratique de pêche non durable et non réglementée

Kaolack — Le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal (CONIPAS) met en garde contre toute pratique de pêche non durable, illégale ou non réglementée qui pourrait compromettre l'avenir du secteur.

"Il est crucial que toutes les parties prenantes respectent les réglementations en vigueur et adoptent des méthodes de pêche responsables pour assurer la conservation des écosystèmes marins et la sécurité alimentaire du pays", a dit le CONIPAS dans un communiqué reçu à l'APS.

En sa qualité de membre de la Commission consultative d'attribution des licences de pêche (CCALP), le CONIPAS exprime sa "vive préoccupation" et lance un appel urgent concernant la gestion des ressources halieutiques du Sénégal et les pratiques de pêche en cours.

Le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal rappelle l'arrêté n°005166 du 08 Août 2006/MEMTMI /DPM/MDT, portant gel des licences de pêche démersales côtières qui autorise exceptionnellement la pêche démersale côtière au profit de chalutiers de fond, d'une jauge brute supérieure à cinquante (50) tonneaux et inférieure à 250 tonneaux.

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"Il est impératif de réunir autour de la table les industriels de la pêche, les pêcheurs artisanaux, les chercheurs du Centre régional océanographique Dakar-Thiaroye) et l'Institut universitaire pour la pêche et l'aquaculture, ainsi que les représentants de la société civile et les consommateurs", a suggéré Le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal.

L'objectif de cette concertation, selon la même source, est de "trouver des solutions appropriées et durables" pour l'approvisionnement du marché local, tout en préservant les ressources pour les générations futures.

La gouvernance du secteur de la pêche interpelle l'ensemble des parties prenantes, et plus particulièrement le ministère des Pêches et de l'Economie maritime, les professionnels du secteur, les chercheurs, les partenaires au développement, la société civile et les consommateurs, a estimé cette organisation.

Elle a plaidé pour une gestion transparente, équitable et durable pour garantir la pérennité de cette ressource vitale pour le Sénégal.