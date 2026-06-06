Sénégal: 'Coumba Siré', une comédie sur les valeurs ancestrales, en vedette au Festival international Dakar théâtre et humour

La section régionale de Thiès de l'Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais (ARCOTS), a présenté vendredi à Dakar, une comédie musicale dans laquelle elle invite la jeunesse africaine et sénégalaise à conserver leurs valeurs ancestrales, a constaté l'APS.

Intitulée "Coumba Siré", cette pièce a été interprétée en wolof, sur l'un des espaces du Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar.

Dans une ambiance bon enfant, une voix, appelant à "écouter le silence de l'ombre", le "rythme de la parole des anciens", mais aussi "celui des tam-tams", retentit et traverse les travées du centre culturel.

"(...) Ecoutons le rythme des pieds qui frappent le sol. Bienvenue dans la cour des anciens, une cour où les murs ont des oreilles", lance l'un des acteurs de la troupe.

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Présentée en cinq tableaux, cette comédie musicale de 35 minutes, vibrant au rythme des tam-tams, invite la jeunesse à revenir "au bon sens, celui de valeurs ancestrales qu'elle a perdues".

Au rythme de chants accompagnés de pas de danses, les comédiens louent également la grandeur et l'identité culturelle africaine. Cette séquence est représentée par cette jeune et jolie femme du nom de "Coumba Siré".

"Coumba Siré représente notre identité, puisque nous travaillons sur notre valeur, notre identité, nos ressources, donc nous devons dénommer cette pièce ainsi. C'est une histoire inspirée de faits réels. Elle est écrite par l'artiste Jean Amadou Ngom", a déclaré, vendredi, le metteur en scène de la pièce, Alassane Guèye.

Il a ainsi souligné comment la comédie met également en exergue le rôle majeur joué par les griots au sein des sociétés africaines.

Il estime que "Coumba Siré" est un appel adressé aux uns et aux autres à "retrouver l'identité et les valeurs ancestrales" qu'ils ont perdues.

"Ici nous avons plus mis en lumière la tradition wolof, et la pièce étant toujours dans sa phase de conception, l'objectif pour nous est de pouvoir le terminer et de prolonger sa durée à 1 heure trente minutes pour pouvoir entamer des tournées partout au Sénégal et ailleurs", a précisé le metteur en scène.

La pièce a été présentée à la clôture de la quatrième édition du Festival international Dakar théâtre et humour (FIDATH), placée sur le thème "Femmes et gouvernance". La région de Thiès est l'invitée d'honneur de ce rendez-vous culturel international.

Ce festival de cinq jours a été clôturé vendredi par la présentation de plusieurs pièces, dont des "One Man Show", avec notamment une pièce de théâtre intitulée "Pourri Kunda". D'autres spectacles ont aussi marqué la cérémonie de clôture du cette quatrième édition du Festival international Dakar théâtre et humour.