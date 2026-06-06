Sénégal: Matam - Les acteurs éducatifs invités à 'susciter de l'intérêt' chez les élèves pour le choix de certaines disciplines

Matam — Le gouverneur de la région de Matam (nord) , Said Dia a invité, vendredi les acteurs de l'éducation à "susciter de l'intérêt" chez les élèves pour le choix de certaines disciplines telles que la musique et le sports pour plus d'émulation et de motivation chez les apprenants.

"Il faut que les enseignants et tous les acteurs du système éducatif suscitent de l'intérêt auprès des élèves par rapport à certaines disciplines comme la musique et le sport pour apporter de la volonté chez les apprenants", a dit le chef de l'exécutif régional.

M. Dia prenait part à un forum sur la refondation du système éducatif, à l'initiative du ministère de l'Education nationale, en présence des autorités académiques, des enseignants, des élèves et d'autres partenaires de l'Ecole sénégalaise.

"Le fait de susciter de l'intérêt chez les apprenants pourra changer les perceptions que les élèves ont de ces disciplines", a dit M. Dia, avant de s'interroger les raisons qui poussent les apprenants à "craindre les matières scientifiques".

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"Ce forum qui est une initiative de la tutelle est à saluer, car l'évolution du monde appelle à s'arrêter et à revoir sur quelles bases est fondée le système éducatif", a poursuivi le gouverneur de Matam.

"Cette refondation va forcément toucher la loi d'orientation 9122 qui fixe les finalités du type de société que nous voulons former. Ces réformes vont impliquer des innovations aussi bien sur le plan matériel et immatériel. Cela nous pousse à se demander si nous allons continuer de donner les mêmes enseignements apprentissages", a soutenu M. Dia.

"La musique et le sport font partie des parents pauvres du système éducatif, qui doivent être valorisées", a-t-il dit.

Pour ce forum de deux jours, des groupes thématiques ont été créés pour que les acteurs puissent discuter des sujets.

De son côté, l'Inspecteur d'académie de Matam, Mamoudou Oumar Guèye a annoncé que les réflexions issues des discussions seront remises au ministre de l'Education nationale, qui en fera l'exploitation.

"L'objectif était de faire participer l'ensemble des acteurs autour de l'éducation. Car, engager un chantier aussi vaste que la refondation du système éducatif nécessite que tous, à la base soient consultés. Je pense que c'est ce qui a guidé le niveau central à tenir une telle activité au niveau de la région de Matam", a indiqué M. Guèye.