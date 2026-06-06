Sénégal: Reug Reug-Boy Niang 2 - Un choc électrique à l'Arène nationale dimanche

Dakar — Le choc entre le leader de l'écurie Thiaroye-sur-Mer Omar Kane dit Reug Reug et Boy Niang 2, pensionnaire de l'écurie De Gaulle est le combat vedette du Gala de lutte organisé par la structure Gaston Production, dimanche à l'arène nationale.

Après plusieurs rebondissements et deux années d'attente le combat Reug Reug et Boy Niang va se tenir finalement au grand bonheur des amateurs. Très attendu, ce choc sera déterminant pour les deux protagonistes. L'affiche sonne comme un choc des ambitions.

Battu récemment en MMA, le leader de l'écurie Thiaroye-sur-Mer veut oublier son revers et la ceinture perdue en terrassant dimanche Boy Niang 2.

Lutteur explosif et plusieurs fois champion du Sénégal et d'Afrique, Reug Reug va livrer un combat déterminant pour la suite de sa carrière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"C'est un combat très important pour la suite de ma carrière. Boy Niang 2 a déjà atteint le sommet de l'arène en disputant un combat royal, contrairement à moi. C'est pourquoi je veux cette victoire plus que lui. Je vais défoncer la porte de Boy Niang 2, c'est ma conviction. Cette victoire pourrait m'ouvrir les portes d'un combat royal", affirme Omar Kane dit Reug-Reug.

Très expérimenté et engagé, Boy Niang 2, réputé aussi pour ses palettes techniques, veut battre Reug Reug pour retrouver le cercle restreint des ténors de la lutte sénégalaise.

Il veut aussi redorer le blason des lutteurs de Pikine, son fief où plusieurs champions peinent à se mettre sur une dynamique victorieuse.

Ce combat met face à face deux représentants de quartiers populaires et bouillants, à savoir Thiaroye et Pikine.

Agé de 35 ans, Boy Niang 2 est crédité de 14 victoires et cinq défaites en 19 combats.

De son côté Reug Reug, 34 ans totalise 15 victoires, une défaite et deux combats sans verdict en 18 confrontations.