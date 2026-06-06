Sénégal: Après sa promotion en Ligue 1, Diambars vise un troisième trophée en Coupe face à SONACOS

Dakar — Les Diambars de Saly affrontent la SONACOS de Diourbel, dimanche au Stade Lat Dior de Thiès en finale de la Coupe de la Ligue en vue d'accrocher un troisième sacre dans cette compétition.

Apres avoir perdu la finale de la Coupe du Sénégal, les Académiciens de Saly ont terminé deuxième de la Ligue 2, synonyme d'une montée dans l'élite sénégalaise.

Vainqueurs de la Coupe de la Ligue à deux reprises (2016 et 2019), les pensionnaires de Diambars veulent terminer la saison en beauté.

Entraines par l'ancien défenseur et capitaine emblématique de Niary Tally, Abdoulaye Seck , Diambars est favori face aux huiliers.

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L' équipe de la SONACOS qui vient d'être reléguée jeudi en Ligue 2 veut gagner la Coupe de la Ligue pour sauver sa saison.

Le vainqueur de l'édition 2026 de la Coupe de la Ligue va empocher une enveloppe de 15 millions de francs CFA.

Le finaliste malheureux va recevoir 5 millions FCFA, tandis que l'équipe classée troisième se retrouvera avec 2 millions FCFA et la quatrième un million FCFA.

La Coupe de la Ligue est une compétition organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple".

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue sénégalaise. Le club thiéssois avait remporté la finale de l'édition 2025.

Wally Daan a toutefois été éliminé cette année dès les phases de poules.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs séniors