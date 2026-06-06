Sénégal: Tambacounda ouvre son forum académique sur la refondation curriculaire

La région de Tambacounda a lancé, ce mercredi 4 juin, son forum académique consacré à la refondation curriculaire du système éducatif sénégalais. Pendant deux jours, acteurs de l'éducation, autorités administratives, collectivités territoriales et représentants de la société civile échangent afin de contribuer à l'élaboration d'un curriculum mieux adapté aux réalités nationales et aux défis de demain.

TAMBACOUNDA : La région de Tambacounda accueille, les 4 et 5 juin, son forum académique dédié à la refondation curriculaire. Cette rencontre réunit, aux côtés des acteurs du secteur éducatif, les différentes composantes sociales de la région dans une démarche participative visant à repenser le système éducatif sénégalais.

Selon Chérif Ousmane Aïdara, membre de la mission du ministère de l'Éducation nationale chargée des forums académiques à Tambacounda, l'objectif principal de ces concertations est de recueillir l'avis des communautés sur le système éducatif actuel ainsi que les recommandations qu'elles souhaitent formuler pour son amélioration.

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« Toute réforme passe nécessairement par l'implication de la communauté », a-t-il souligné. À l'en croire, la finalité du nouveau curriculum est de « former des citoyens ancrés dans leur identité sénégalaise, ouverts sur le monde et armés de valeurs pour relever les défis du XXIe siècle ».

Pour atteindre cet objectif, M. Aïdara estime indispensable l'élaboration d'un document cohérent, en phase avec les réalités locales et les besoins futurs du pays. C'est dans cette perspective que ces forums académiques sont organisés à travers l'ensemble du territoire national.

Ces cadres de concertation offrent aux autorités administratives, académiques, locales et judiciaires, ainsi qu'aux organisations de la société civile, un espace de dialogue et de co-construction de la réforme éducative.

Pour le représentant du ministère, la refondation du système éducatif ne peut être légitime que si elle est portée par les populations qui le vivent au quotidien. De même, sa durabilité dépend de la capacité à réduire les résistances grâce à une implication de tous les acteurs dès les premières étapes du processus.

Les échanges attendus au cours de cette rencontre devront ainsi nourrir la conception d'un nouveau curriculum reflétant les aspirations et les valeurs de la nation sénégalaise.

Présidant la cérémonie d'ouverture, l'adjointe au gouverneur chargée du développement a salué l'approche inclusive adoptée dans le cadre de cette réforme du système éducatif. Elle a invité les participants à s'impliquer pleinement dans les travaux afin que les forces, les difficultés et les principaux défis du système éducatif dans la région soient clairement identifiés.