Sénégal: Balance commerciale - Un bond de 260,3 milliards de FCFA des exportations noté en mars 2026

La balance commerciale du Sénégal est marquée en mars dernier par un bond des exportations de 260,3 milliards de FCFA malgré la hausse modérée des importations estimée à 16,4 milliards de FCFA en variation mensuelle. C'est ce que révèlent les données statistiques publiées vendredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au mois de mars 2026, le solde commercial s'établit à 183,8 milliards de FCFA contre -60,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit un redressement de 243,9 milliards de FCFA de la balance commerciale.

« Ce résultat découle d'un bond des exportations (+260,3 milliards de FCFA) malgré la hausse modérée des importations (+16,4 milliards de FCFA) en variation mensuelle. L'essor des ventes à l'extérieur est principalement porté par le pétrole brut (+85,3 milliards de FCFA), l'or non monétaire (+72,3 milliards de FCFA) et l'acide phosphorique (+55,3 milliards de FCFA) », rapporte l'Ansd.

Au titre des importations, indique le rapport, la progression mensuelle a été fortement contenue par le repli des achats de produits pétroliers (-43,1 milliards de FCFA), notamment le pétrole brut (-32,8 milliards de FCFA).

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Cette baisse a en réalité atténué le poids des achats de produits céréaliers d'une valeur de 45,8 milliards de FCFA, tirée par le riz et le blé sur cette période.

Sur le cumul des trois premiers mois de 2026, le solde commercial devient excédentaire à +11,5 milliards de FCFA, contre un déficit de -460,5 milliards un an plus tôt, portant le taux de couverture des importations par les exportations à 100,5%.