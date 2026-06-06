Sénégal: Recettes totales de l'État - 1 073,5 milliards de FCFA collectés au premier trimestre de 2026

Les recettes totales de l'État ont progressé de 4,9 % pour atteindre 1 073,5 milliards de FCFA durant le premier trimestre de l'année 2026, contre 1 023,2 milliards de FCFA un an auparavant. C'est ce que révèle le rapport des repères statistiques de mars 2026 publié vendredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au mois de mars 2026, les recettes de l'État s'établissent à 317,6 milliards de FCFA, marquant un repli de 27,4 % par rapport au mois précédent. Cette contraction mensuelle explique l'Ansd, découle concomitamment de la chute des recettes fiscales (-24,1 %), ainsi que du recul des recettes non fiscales (-72,7 %).

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En comparaison annuelle, précise la même source, les recettes totales fléchissent de 6,7 % par rapport à mars 2025. Cette régression s'explique par la forte diminution des recettes non fiscales (-69,5 %) et la contreperformance des recettes fiscales (-1,5 %).

« En cumul sur le premier trimestre de 2026, les recettes totales de l'État progressent de 4,9 % pour atteindre 1 073,5 milliards de FCFA contre 1 023,2 milliards de FCFA un an auparavant », informe l'agence.