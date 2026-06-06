Sénégal: Linguère - Arrêté pour tentative d'actes contre nature, il drague les policiers

Le Commissariat urbain de Linguère a procédé à l'interpellation d'un individu pour harcèlement sexuel et tentative d'actes contre nature, pris en flagrant délit. Selon une note de la police publiée samedi, le mis en cause a tenté d'aborder des agents de police par des compliments sur leur physique. D'ailleurs, il a été placé en garde à vue et la procédure suit son cours.

Un homme a été arrêté à Linguère pour harcèlement sexuel et tentative d'actes contre nature. D'après les informations relatées par la police sénégalaise, les faits font suite à la plainte d'un commerçant domicilié à Dakar.

« De passage dans son village natal (situé à quelques kilomètres de Linguère) pour un baptême, le plaignant y a rencontré le mis en cause, résidant à Nguith. Après les salutations d'usage, ce dernier s'est procuré son numéro de téléphone avant de lui adresser des flatteries appuyées, suivies de messages à caractère explicitement sexuel », rapporte la police.

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Le lendemain, poursuit notre source, le jeudi 4 juin 2026 vers 17 heures, le suspect a rejoint le plaignant au domicile de son oncle paternel à Thylla. Trouvant la victime allongée dans une chambre, le mis en cause s'est successivement couché sur sa cuisse, son bas-ventre puis son épaule, commettant des attouchements insistants pour tester sa résistance.

« Choqué par ces agissements, le plaignant l'a vigoureusement repoussé avant de se réfugier dans la salle de bain. Le même jour, aux environs de 20 heures, le suspect a envoyé de nouveaux messages et notes vocales explicites à la victime, clarifiant ses intentions et lui proposant un rendez-vous nocturne en brousse à bord de son véhicule afin de passer à l'acte », lit-on dans le texte.

Ainsi, forts de ces éléments de preuve, notamment les messages et fichiers audios mis à la disposition des enquêteurs, les éléments de la Brigade de recherches ont mis en place un dispositif d'interpellation en flagrant délit, en collaboration avec le plaignant.

Invité par ce dernier à le rejoindre dans la chambre pour le rendez-vous convenu, le mis en cause s'est entièrement déshabillé avant d'être immédiatement appréhendé par les policiers en embuscade.

Il convient de signaler, d'après la police, que le suspect faisait déjà l'objet de nombreuses dénonciations informelles pour des faits similaires de harcèlement dans la localité. Il avait d'ailleurs, par le passé, tenté d'aborder des agents de police par des compliments sur leur physique, tentatives auxquelles il avait été immédiatement mis fin.