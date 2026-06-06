Sénégal: Serge Ebanolal Diatta, président de Essamaye Fc - « Nous ne venons pas en concurrents du Casa Sports »

Essamaye FC a frôlé la montée lors de la saison 2024-2025. Un an plus tard, le club, ayant gardé ses ambitions intactes, devient champion de la Ligue 2, offrant ainsi à la commune de Ziguinchor, et à toute la Casamance, deux équipes qui évoluent désormais en première division. Dans cet entretien avec « Le Soleil », le président de ladite formation, Serge Ebanolal Diatta, se projette déjà sur la Ligue 1 tout en précisant qu'Essamaye FC ne saurait être le concurrent du « grand frère », le Casa Sports.

Quels sont vos sentiments après ce sacre qui valide votre ticket pour la Ligue 1 ?

Sentiment de fierté d'avoir réussi ce pari de placer un deuxième club de Ziguinchor dans l'élite. Je suis très content qu'on ait fait plaisir aux Ziguinchorois qui nous ont accompagnés depuis le début du projet. Ils ont fait une mobilisation qui a été déterminante pour le sacre, lors de la dernière journée.

La saison dernière, vous avez raté de peu la montée. Qu'est-ce qui a été déterminant cette année dans cette marche vers l'élite du football sénégalais ?

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Il y a d'abord l'expérience, malgré la jeunesse de l'équipe, qui nous a permis de gommer les erreurs de la saison dernière. Ensuite, je peux dire que c'est le travail, la persévérance et la bonne organisation qui ont été payants cette année.

Un défi non moins important vous attend la saison prochaine. Comment comptez-vous l'aborder ?

Pour le moment, on est en train de savourer. Mais dès la semaine prochaine, nous ferons une évaluation exhaustive pour préparer la prochaine saison. Nous n'allons pas en Ligue 1 pour faire de la figuration. Donc, il va falloir renforcer l'effectif, le staff technique et le personnel administratif. Notre ambition, c'est de marquer notre empreinte sur chaque étage du football sénégalais.

Quid du derby du sud qui vous opposera au Casa Sports ?

Ce rêve, je l'ai eu dès que j'ai mis en place le club. Mais, en tant que supporter du Casa Sports, ce rêve ne va pas au-delà du spectacle qu'un derby fraternel pourrait offrir. J'ai hâte de goûter à cette ambiance. Mais je précise que nous ne venons pas en concurrents du Casa Sports. Nous sommes le petit frère.