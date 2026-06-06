Ile Maurice: Espèces, cannabis et véhicule saisis - Les enquêteurs explorent la piste financière

Une enquête amorcée discrètement par la Financial Crimes Commission (FCC) jeudi a connu un développement majeur avec l'arrestation de Hans Ballah, homme d'affaires installé à Ébène, hier. Il est soupçonné de blanchiment d'argent en vertu de l'article 36 de la Financial Crimes Commission Act.

L'affaire a pris forme à la suite d'une opération menée par les enquêteurs de la FCC, appuyés par des éléments spécialisés de la police et de la Dog Unit, hier après-midi. Lors d'une perquisition à son domicile, les autorités ont découvert une somme de Rs 700 000 en espèces, du matériel associé à la consommation de cannabis ainsi qu'une petite quantité de cette substance, estimée à environ cinq grammes.

La découverte de cannabis a donné lieu à l'ouverture de procédures distinctes auprès de la Western Division de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, chargée d'établir les circonstances entourant cette possession et d'en déterminer l'origine. Toutefois, c'est davantage l'aspect financier du dossier qui retient aujourd'hui l'attention des enquêteurs.

La somme totale après le comptage complet équivaut à Rs 1,9 millions, incluant des devises étrangères, en euros et dirhams. L'interrogatoire s'oriente vers une infraction de blanchiment d'argent.

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Selon les informations recueillies, la FCC s'intéresse notamment à la provenance des fonds retrouvés lors de la perquisition. La somme saisie, combinée à d'autres éléments recueillis au cours des premières investigations, a conduit les enquêteurs à privilégier la piste d'infractions financières. Une berline de la marque BMW appartenant à l'homme d'affaires a également été saisie dans le cadre des investigations, mais il s'avère toutefois que ce véhicule ne lui appartient pas.

Conduit au siège de la FCC après l'opération, Hans Ballah a été interrogé under warning avant d'être placé en état d'arrestation pour blanchiment d'argent. Les enquêteurs cherchent désormais à retracer certains flux financiers et à vérifier si des avoirs ou transactions peuvent être reliés à des activités illicites.

Cette arrestation remet sous les projecteurs un nom déjà connu des services de l'ordre. En avril 2017, Hans Ballah avait été arrêté à son arrivée à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, en rentrant de Dubaï. Des comprimés soupçonnés d'être des substances psychotropes avaient été découverts dans ses bagages. Une enquête pour importation de drogue avait été ouverte à l'époque.

Près de neuf ans plus tard, les circonstances sont différentes mais les interrogations demeurent nombreuses. Les enquêteurs de la FCC tentent désormais d'établir si les sommes et biens saisis peuvent être justifiés par des activités légitimes ou s'ils constituent le produit d'infractions sous-jacentes.

À ce stade, aucune accusation liée au trafic de drogue n'a été retenue dans le cadre de l'enquête financière. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'étendue exacte des activités examinées et d'évaluer d'éventuelles ramifications. Les prochains développements dépendront notamment des analyses financières et des vérifications menées sur les avoirs de l'homme d'affaires.